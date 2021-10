Vuelta larga es la que dio Édouard Osoque Mendy para llegar a la cima del fútbol mundial. El portero nacido en Francia y que representa a Senegal ratificó su gran momento con una actuación proverbial en la victoria de Chelsea sobre Brentford este sábado.

Hoy tiene 29 años y es el campeón vigente de la Champions League con los Blues. Pero todo eso lo logró después de cumplir prácticamente toda su formación en Le Havre como suplente. Por eso, sólo pudo debutar profesionalmente en tercera división.

No le fue mejor entonces. Estuvo un año sin jugar y comenzó a buscar trabajo fuera del fútbol, junto con acogerse a la pensión para los desempleados a los 22. Fue cuando un amigo lo llamó para que se probara como cuarto arquero del Marsella.

En busca de minutos se fue a segunda división, donde consiguió el ascenso en el Reims y saltó al Rennes. Una temporada y lo clasificó a Champions, pero Chelsea ya había puesto su mirada en él, por recomendación del legendario Petr Cech.

Un año después, Mendy está en la gloria máxima. Le ganó la Champions al Manchester City y desde hoy es líder de la Premier League (es el único arquero africano en la liga inglesa) gracias a su extraordinaria actuación en la victoria 1-0 sobre Brentford.

El Muro Mendy tuvo cinco atajadas de primer nivel, pero coronó la velada con una tapada de antología. Al minuto 89, Christian Norgaard conectó de chilena en la línea del área chica, pero el golero voló rápido y con la mano derecha expulsó el balón de la portería.

Petr Cech y Edouard Mendy, pasado y presente en el arco del Chelsea

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y Didier Drogba, mítico atacante del elenco londinense, dijo que Mendy era el mejor del planeta, en respuesta a la ausencia del arquero en la lista de finalistas del Balón de Oro, donde aparecen cinco hombres del Chelsea.

"Estoy feliz y es más importante que se desempeñe así que en cualquier lista. No debería, y espero que no lo moleste, porque no me molesta demasiado y parece que no está influenciado por eso, lo cual es bueno", dijo el técnico Thomas Tuchel en represalia.

"Creo que podríamos estar en esa lista como equipo completo, porque ganamos la Champions como equipo. Si bien hay cinco o seis nombres, tengo la sensación de que lo ganamos con veintiún muchachos y todos jugaron su papel", sentenció el alemán.

Chelsea aprovechó un exclusivo gol de Ben Chilwell para derrotar a Brentford y retener el liderato de la Premier League con un punto de diferencia sobre el Liverpool y dos encima de Manchester City, todos triunfadores en la octava fecha de la liga inglesa.