Luis Suárez, uno de los amigos más cercanos de Lionel Messi, no se guardó nada y habló de lo sucedido en el día que el argentino salió de Barcelona al no poder renovar su contrato.

La historia de Lionel Messi en Barcelona cambió radicalmente en cuestión de horas, pues cuando parecía que iba a renovar su contrato finalmente no lo hizo y terminó en PSG. Su entorno cercano empieza a revelar confidencias de lo sucedido durante esos días y uno de ellos es Luis Suárez, uno de sus mejores amigos.

El delantero del Atlético de Madrid reveló cómo fueran esos momentos decisivos. "Estaba feliz, compartí vacaciones con él y estaba encantado de la vida. Me decía 'acabaré la carrera en el Barcelona, que es lo que siempre quise, el club que me lo ha dado todo y los niños están felices'. De una hora a otra cambió todo", puntualizó.

"Para mí fue un golpe muy duro por lo que esto significaba para Leo. En ese justo momento no estaba y me fui con él cuando vi lo que sufría. Leo ama al club, debe mucho al Barcelona. Se despidió como un señor, como lo que es. El mejor jugador de la historia del club", añadió en entrevista con Diario Sport.

Lionel Messi y Neymar ahora conforman un tridente junto a Kylian Mbappé en lugar de Luis Suárez. (Foto: Getty Images)

El uruguayo no se aventuró a decir si el capitán de la albiceleste se sintió traicionado por el presidente culé, Joan Laporta "Se fue con la incertidumbre de qué habrá pasado porque, obviamente, le han molestado las formas, que todo cambiara de una hora para otra. No lo sé sinceramente… y si lo sé no lo puedo decir… como amigo", manifestó.

Suárez habló del tridente que ahora conforman sus excompañeros Lionel Messi y Neymar pero ahora junto a Luis Suárez. "Da miedo enfrentarlos porque son tres grandísimos jugadores y veremos cuando empiecen a tener la misma sintonía que nosotros tres. Nosotros formamos el mejor tridente, por lo que conseguimos y ganamos", indicó.