Este domingo a las 15:45 horas de Chile, el PSG y el Olympique de Lyon animarán un partidazo en el Parc des Princes por la jornada 6 de la Ligue 1 .

Lionel Messi será titular por primera vez en este torneo, y lo hará frente a su público parisino, que aún no lo ha podido ver en su estadio.

El astro argentino estará acompañado por un temible ataque compuesto por Neymar, Mbappé y Di María. Pero el Lyon tiene lo suyo y Jerome Boateng, campeón del mundo con Alemania, espera conseguir un buen resultado como visita.

En la previa, el ex Bayern Munich se refirió al duelo y a las estrellas del PSG: "Tengo que ser honesto. Es como un equipo contra el que juegas en la Playstation. Especialmente en el lado ofensivo, tienen jugadores de clase mundial en todas las posiciones. Ninguno de ellos me tendrá miedo, y yo no les tengo miedo, aunque a veces hagan cosas inhumanas".

Sn embargo, advirtió: "Por mi experiencia, lo sé: ¡son solo humanos! No siempre nos vemos bien contra ellos, pero es importante que los jugadores jóvenes del Lyon ganen experiencia allí".

"Quiero enseñarles que todo es posible en cualquier juego. Incluso contra oponentes supuestamente superiores. Es una nueva experiencia para mí dejar de ser el favorito en todos los juegos", finalizó.