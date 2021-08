El ex Huachipato, que fue pretendido por el Cacique pero el Grupo Pachuca cerró la puerta de golpe, metió una asistencia y un gol en el 6-1 de la Fiera sobre los de la MLS en la Leagues Cup.

León de México, con Víctor Dávila y Jean Meneses como figuras, arrasó por 6-1 con el Sporting Kansas City de la MLS en la Leagues Cup 2021, torneo amistoso que se desarrolla en Estados Unidos y que enfrenta a cuatro elencos de la Liga MX con cuatro de sus vecinos del norte. Omar Fernández, colombiano y reciente incorporación de la Fiera de Ariel Holan, lideró la boleta con un doblete en duelo disputado en el Children’s Park.

El equipo del ex DT de Universidad Católica fue superior durante todo el cotejo y a los 16’ ya estaba arriba con gol del argentino Santiago Colombatto, aumentando Omar Fernández a los 27’ y a los 44’ con asistencia de Víctor Dávila.

A los 61’, Cameron Duke consiguió el descuento, pero no sirvió de nada: Ángel Mena anotó el cuarto para León, a los 72’ facturó Jean Meneses y cerró la golead Víctor Dávila, pretendido por Colo Colo hace poco para reemplazar a Martín Rodríguez, a los 78’.

Dávila era una de las opciones en el Cacique para reforzarse de cara a la segunda rueda y si bien hubo interés del jugador, con poca continuidad con Ariel Holan, el Grupo Pachuca, que controla a León, no está interesado en cederlo a préstamo. Y una venta es imposible: fue la compra más cara del conglomerado al adquirir sus servicios por 12 millones de dólares al Necaxa.

La Leagues Cup 2021 es la segunda edición del torneo, que no pudo realizarse en 2020 por motivos ya conocidos mundialmente. Enfrenta a cuatro equipos de la MLS con cuatro de la Liga MX a eliminación directa y el campeón vigente es Cruz Azul, que no participa esta vez ya que está en la Liga de Campeones de la Concacaf. Además de León, van por la corona Tigres, Pumas y Santos Laguna por México y el eliminado Sporting Kansas City, Seattle Sounders, New York City y Orlando City por Estados Unidos, país donde se desarrolla el torneo amistoso.

Así fue el relato minuto a minuto de León vs Sporting Kansas City por la Leagues Cup