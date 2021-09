Luego de la dura derrota del Barcelona ante el Bayern Munich en el mismísimo Camp Nou, el ex director general bávaro, Karl-Heinz Rummenigge afirmó que sin Lionel Messi al Barça le quitaron el alma y que ya no es un equipo top en Europa.

La derrota del Barcelona 0-3 ante el Bayer Munich en el Camp Nou en el inicio de la fase de grupos de la Champions League revivió todos los fantasmas de lo ocurrido en Portugal cuando los germanos los avasallaron ganando 8-2.

Los azulgranas se vieron muy inferiores al campeón aleman y no pudieron ni siquiera rematar al arco, algo que impactó en los medios del Viejo Continente.

Karl-Heinz Rummenigge, ex director general del Bayern e ídolo del club alemán, afirmó sin pelos en conversación con Bild TV que "el Barça ya no va a ser, de momento, un equipo top en Europa. En este partido el Barça ha mandado una señal a Europa: ya no va a ser, de momento, un equipo 'top' entre los equipos 'top' de Europa".

En ese sentido, el dos veces ganador del balón de oro afirmó que el Barcelona sin Lionel Messi es otra cosa.

"Sin Messi, al Barcelona le han arrancado el alma de su juego", asegurando que para el cuadro español vienen tiempo duros donde "se enfrentan a tiempos difíciles".

Agregando además que "la Liga española se ha marcado un autogol sin Messi".

Respecto al partido Karl-Heinz Rummenigge cree "el Barça siempre ha sido conocido como un equipo que aprieta, que juega al ataque, pero esta vez vimos como el Bayern fue muy superior tácticamente al menos durante 75 minutos".