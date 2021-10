Liverpool y Jürgen Klopp reciben este domingo al Manchester City por la séptima fecha de la Premier League de Inglaterra. En la previa del partido, el director técnico de los Reds lanzó una comparación sobre la vacuna contra el coronavirus que no pasó desapercibida.

Según el alemán, los antivacunas actúan tal como lo hace un conductor que maneja ebrio por las calles con la posibilidad de atropellar a otra persona, arriesgando al resto de la ciudadanía.

Para Klopp, la obligación de vacunarse contra el Covid-19 está “lejos de ser una restricción de la libertad. Las leyes no son para protegerme a mí si me bebo dos cervezas y quiero conducir, son para proteger a otras personas porque estoy borracho. Y eso lo aceptamos como una ley”.

El técnico agrega que “no entiendo por qué esto lo consideran una restricción de la libertad. Si lo es, entonces la prohibición de conducir borracho es también una restricción de la libertad”.

Asimismo, Klopp reveló que el 99% del Liverpool ya está vacunado y no tuvo que obligar a nadie, dándose todo de forma “natural”.

“No se nos permite preguntar a la gente si está vacunada, pero sí se me permite preguntarle a un taxista si maneja borracho, Si dice que no tiene por qué decírtelo, entonces le contestas: vale, no voy contigo”, sentenció Klopp.