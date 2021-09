No le dan respiro a James Rodríguez, con difícil momento en el Everton de Inglaterra, luego de que Faustino Asprilla contara de que ningún equipo europeo se interesó en el cafetero por pasar mucho rato frente a la computadora.

El momento que vive James Rodríguez en el Everton es bastante delicado: el técnico Rafael Benítez no lo cita, y ha criticado su sobreexposición a la hora de hacer lives en Twitch, algo parecido a lo que le ocurría a Sergio Kun Agüero.

Con la partida de Carlo Ancelotti al Real Madrid, el 10 colombiano quedó a la deriva en los Toffees y buscó equipo para partir, pero no pudo concretar su salida, pese a que hubo cierto interés del Milan para contar con él.

Faustino Asprilla destapó la olla en ESPN Colombia asegurando que él tenía conocimiento de primera fuente de por qué James no había encontrado equipo.

"Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch", disparó el ex Universidad de Chile.

Faustino Asprilla contó la firme sobre James Rodríguez

Agregando que "inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial".

Asprilla reflexionó que "cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad".