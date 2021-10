Argentina está a las puertas de uno de los golpes más importantes que puede dar en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ante Paraguay, pues un triunfo significaría que estará 10 puntos por encima del sexto lugar pase lo que pase en los otros compromisos.

El equipo de Lionel Scaloni es, con la derrota de Italia este miércoles contra España, la selección con más partidos consecutivos sin perder en la actualidad con 22 al hilo, logrando en el medio la obtención de la Copa América con la que pusieron fin a una ya muy larga sequía de títulos desde 1993.

Para el compromiso en Asunción ante el próximo rival de la selección chilena en esta triple fecha de octubre, los transandinos tienen el plan de repetir la formación con la que obtuvieron el cetro continental ante Brasil en el Maracaná. Salvo cambio de última hora serán los mismos 11 jugadores.

Lionel Scaloni repetirá el plan que se llevó el título de la Copa América. (Foto: Getty Images)

De esta forma, quienes estarán encargados de la titularidad en Argentina son: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

"El equipo del Maracaná se potenció por ganar la Copa, pero no jugaron algunos jugadores que siempre me rindieron y pueden jugar como titular. Estamos abiertos a poder variar en base al rival y a lo que vemos en los entrenamientos. No podría decir que ese es el equipo ideal, porque no sería la realidad", mencionó Scaloni.

