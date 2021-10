El ex mundialista con Perú, José Velásquez, considera que el delantero Jefferson Farfán ya no es aporte para su selección. Este jueves se enfrentan a Argentina.

Mundialista peruano categórico con Jefferson Farfán: "Ya debe retirarse, no resiste todo el partido"

Este domingo la selección peruanacayó frente a Bolivia en La Paz, jugando con un futbolista más, en partido correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Al equipo incaico ya le comenzaron a caer las críticas y el que no se salvó fue el veterano de 36 años, Jefferson Farfán, quien también estuvo presente en el duelo frente a Chile.

El ex mundialista con Perú, José Velásquez, fue categórico con el ex Schalke 04 y le sugirió que deje de jugar al fútbol, pues considera que ya no es un aporte.

“Farfán ya debe retirarse. Después de haber sido exitoso ahora solo puede jugar pocos minutos. Si no resiste todo el partido ya debe dejar de jugar”, afirmó.

Sobre la derrota ante los altiplánicos, comentó: “Ante Bolivia perdimos porque entramos demasiado confiados y pensando que íbamos a ganar fácilmente”.

Este jueves la selección peruana visitará a Argentina con varias bajas como las de Paolo Guerrero, Renato Tapia, Raúl Ruidíaz, André Carrillo y Edison Flores.

Perú ha acumulado 11 unidades en las Eliminatorias y marcha en el séptimo lugar en la tabla de posiciones, sólo un punto arriba de la selección chilena.

