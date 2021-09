La derrota en el estadio Monumental ante Brasil ya quedó en el pasado, porque la selección chilena se debe enfocar rápidamente en su próximo compromiso: visitar a Ecuador con la obligación de sumar puntos para seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por lo mismo, en el programa de Deportes en Agricultura ya empezaron a vivir la previa y Patricio Yáñez se mandó un feroz ninguneo a la Tricolor: pidió que no lo “agranden” demasiado y lo comparó con una “avioneta de los años 30’”.

Esta situación inició porque el conductor Francisco Sagredo propuso un esquema de dos líneas de cuatro, con el objetivo de reforzar las bandas y detener el ataque ecuatoriano. De hecho, los calificó como “unos jets en los costados”.

Esa analogía le pareció mucho al Pato Yáñez, quien respondió: “Las eliminatorias anteriores partieron como jets y terminaron siendo una avioneta de los años 30’. No agrandemos cosas que no son. Partieron como el XXF152024 y no se cuánto y terminaron siendo una avioneta de los años 30’ para el Mundial de Rusia”.

“Yo no me burlo de Ecuador, pero me lo están agrandando de una manera. ¿Cómo una avioneta (Chile) le va a ganar a los súper jets? Me están hablando de una súper potencia y cómo le vamos a ir a empatar, de qué forma le vamos a ir a empatar”, agregó.

“Yo no trato de acomodar el discurso de acuerdo con el resultado o lo que viene, pero yo siento que esta selección es competitiva y debe ir a jugar los partidos, tomando algunos recaudos, pero jugando el partido. Yo no sé si estos futbolistas sienten jugar defensivamente”, sentenció.

Tras un tenso momento, el periodista Sagredo volvió a reafirmar su posición y se la jugó con su formación, que inicia con: Claudio Bravo; Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Eugenio Mena; Eduardo Vargas y cualquier otro.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.