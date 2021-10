Este domingo el Barcelona cayó como local por 1-2 frente al Real Madrid en el Camp Nou por la décima fecha de la Liga española.

Tras el partido, el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, quiso brindarle su apoyo a su colega del equipo culé, Ronald Koeman, y se acercó a decirle algo al oído.

Las cámaras de la Liga española captaron el mensaje y fue dado a conocer este lunes en televisión: "Tenemos un trabajo complicado, pero hay que seguir".

El holandés, quien es duramente criticado por la hinchada blaugrana, respondió con una sonrisa a la actitud empática del italiano y luego ambos se fueron a los camarines.

Más tarde, cuando Koeman quiso salir del estadio, vivió un lamentable episodio, pues los hinchas del Barcelona se pusieron frente a su auto y comenzaron a golpearlo, además de insultarlo.

Por su parte, tras el partido, Ancelotti declaró: "Estoy feliz de ganar el Clásico porque es el partido más importante. No me gusta meterme en el otro equipo pero ellos han jugado también un buen encuentro. Este no era un choque fácil y ganar nos deja contentos".

Barcelona visitará al Rayo Vallecano en la próxima fecha de la Liga española, mientras el Real Madrid recibirá al Osasuna.