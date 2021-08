Atlético Mineiro vs River Plate | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el duelo entre Eduardo Vargas y Paulo Díaz

Atlético Mineiro de Eduardo Vargas y River Plate de Paulo Díaz, se enfrentan en los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores, en la que es quizás, por nombres y rendimiento, la llave más atractiva de esta ronda de los ocho mejores.

El Galo logró un importantísimo triunfo en Buenos Aires por 1-0, con solitaria anotación de Ignacio Fernández, quien cumplió con la ley del ex ante los Millonarios. Eso sí, no todo fue positivo para Nacho, quien luego fue expulsado en aquel encuentro. A pesar de que la dirigencia del club de Belo Horizonte intentó apelar a la tarjeta roja, recibió la respuesta negativa de la Conmebol, por lo que el formado en Gimnasia de La Plata no estará en la vuelta.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo venían de semanas negativas, en las que fueron eliminados de la Copa Argentina ante Boca Juniors y cayeron en el mencionado encuentro, pero pudieron sacudirse del mal momento ante Vélez Sarfield en el campeonato local con un triunfo por 2-0. Ahora buscarán otro "mineirazo".

En 2015 ante Cruzeiro, River también cayó en la ida por 1-0 jugando en el Estadio Monumental, pero ganó 3-0 en la vuelta jugada en el Estadio Mineirao, mismo escenario de estos cuartos de final vuelta, en aquella Copa Libertadores que terminaron levantando ante Tigres en la final. Aspiran a repetir la historia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Mineiro vs River Plate por Copa Libertadores?



Atlético Mineiro vs River Plate juegan este miércoles 18 de agosto a las 20:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Mineiro vs River Plate?



El partido entre Atlético Mineiro y River Plate será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Atlético Mineiro vs River Plate?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star y Facebook Watch.