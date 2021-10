Y que lo que la tecnología puede unir, que no lo separe Sony. El naciente desembarco de juegos de PlayStation en computadores tendrá su paso más importante en enero de 2022, luego que se confirmara que God of War hará la esperada migración.

Luego de que Horizon Zero Dawn comenzara este camino y lo siguiera Days Gone, dos exclusivos de PlayStation que ya son parte del catálogo en Steam, el personaje más icónico de la compañía es el próximo. Kratos y Atreus y su aventura estrenada el 2018 llegará a PC.

El 14 de enero de 2022 es la fecha fijada para el estreno de God of War en su nueva plataforma y junto con la noticia, se confirmaron una serie de mejoras que podrán optimizar aún más la experiencia en el juego, uno de los más laureados del último tiempo. Todo según la descripción oficial que hizo Sony tras este anuncio.

"Modifica los ajustes con una gran variedad de opciones y configuraciones gráficas, como el sombreado de mayor resolución, reflejos de espacios en pantalla mejorados y mucho más", explica el comunicado, agregando también el cómo se adaptará al teclado de los computadores.

"Gracias a la compatibilidad con los mandos inalámbricos Dualshock 4 y DualSense, una gran variedad de mandos diferentes y la plena capacidad de personalizar las asignaciones para teclado y ratón, podrás modificar cada acción según tu estilo de juego”, complementa la compañía.

La decisión de llevar God of War a PC no es casual, puesto que 2022 será el año de llegada de God of War: Ragnarok, secuela del que ingresa al mundo de los ordenadores. Una estrategia similar a la vivida con Aloy y Horizon Zero Dawn, que ya lleva un tiempo en computadores mientras se sigue preparando el estreno de Horizon Forbidden West.