Pablo Solari fue uno de los héroes y figuras de Colo Colo en el trascendental triunfo frente a Universidad Católica. El Cacique da un salto al título tras partir en desventaja contra La Franja, remontada conseguida gracias a los goles del Pibe y Javier Parraguez ya avanzado del segundo tiempo.

El tanto de Parraguez llegó a los 73 minutos con un remate cruzado, tras un centro de Gabriel Suazo y el rechazo a medias de Uniersidad Católica hacia el vértice del área. El Pibe Solari reconoció que nunca vio el gol en la cancha.

“La verdad veo la jugada cuando Gabi Suazo tira el pelotazo y veo a Emi (Amor). No iba a ir a molestar ahí porque no es mi fuerte el juego aéreo, me quedé esperando el rebote y me cayó. Te soy sincero: nunca vi dónde entró la pelota, no veía el arco, vi que todos gritaron gol y que se movió la malla, ahí salí gritando. Fue muy emocionante”, dijo Solari en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Por otro lado, Solari manifestó que “estamos contentos, hay un ambiente lindo, como ya venía. Eso hace que fluyamos en la cancha, que juguemos como hermanos, nos llevamos muy bien y hay un camarín muy bueno. Este es un grupo muy bueno. Parecemos todos hermanos, nos llevamos bien todos, no hay conflictos. Por ahí no tuve mucha experiencia en planteles, pero como para empezar este grupo es extraordinario. Me saco el sombrero por todos los chicos, me hacen sentir muy cómodo”.

El Pibe recordó que estos mismos jugadores la tuvieron difícil el año pasado salvando a Colo Colo del descenso. Hoy el ambiente es muy distinto: “el año pasado era muy diferente, este año dimos vuelta la página, arrancamos de cero. Por ahí parecía que el camarín estaba malo la temporada pasada, pero yo no lo sentía así. Quizás por la situación difícil, pero ahora se dan las cosas y es otro el ambiente. No imaginaba nada de lo que estoy viviendo. Colo Colo me cambió la vida, como ya dije una vez”, expuso el joven trasandino.

Pablo Solari sentenció que “la gente me hace sentir que me quiere, estoy muy contento y muy cómodo. Mis compañeros me hacen sentir como en casa, me dan confianza que traslado a la cancha. Uno se siente seguro a la hora de agarrar la pelota, hacer un movimiento. Me siento con confianza y muy cómodo la verdad. También la dirigencia, toda la gente de Colo Colo me hacen sentir como en casa”.