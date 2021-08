Maximiliano Falcón no piensa en nada más que celebrar con Colo Colo: "Quiero salir campeón y ganar todo lo que se pueda"

Colo Colo sigue firme en su lucha por alcanzar el liderato del Campeonato Nacional. Los albos están a solo un punto de Unión La Calera y este fin de semana enfrentan a Unión Española, un duelo clave para asegurar su lugar en la parte alta.

En la previa del duelo con los hispanos, Maximiliano Falcón conversó con los medios y adelantó lo que será el choque en el estadio Santa Laura. Uno que será muy especial ya que este fin de semana regresan los hinchas a la cancha, aunque en este caso solo con público local.

"Desde que llegué no he jugado con hinchada, estoy con ansias esperando a que llegue ese día. Contento porque será de visita, pero la gente va a ingresar nuevamente, que es lo importante. Hay que cuidarlo, costó mucho tiempo que pasara y si lo hacemos, seguirá y podrán ser más. Quizás no la mayoría, pero dimos un gran paso y debemos cuidarlo, será hermoso", señaló.

Maxi Falcón adelantó el duelo con Unión Española. Foto: Agencia Uno

Falcón vuelve a la titularidad tras la lesión de Matías Zaldivia, algo que esperaba hace tiempo. "Física y mentalmente estoy preparado. Las oportunidades hay que aprovecharlas y daré lo máximo como siempre, vivo así el fútbol. Si sale o no es porque puedes tener un mal día o te pueden superar. Estoy tranquilo, mis compañeros me apoyan mucho y eso lo hace más fácil para rendir mejor".

Peluca estuvo cerca de salir del club, pero finalmente optó por quedarse. "Lo primero que pensé cuando vine fue tratar de ayudarlo y eso engloba todo. Tengo un compromiso con ellos y lo quiero asumir al máximo. Quiero salir campeón y ganar todo lo que se pueda. A veces se presentan oportunidades, pero uno escapa de eso. Ellos se encargan de negociaciones, yo tengo que enfocarme aquí y el club verá todo eso", recalcó.

Se olvidan de Moreno Martins

En las últimas semanas, Colo Colo estuvo a nada de concretar el arribo de Marcelo Moreno Martins. Sin embargo el delantero boliviano desechó la opción a útima hora para seguir en Cruzeiro, pese a que en el plantel lo esperaban con los brazos abiertos.

Al respecto, Falcón señaló que "las incorporaciones, mientras vengan a sumar, bienvenidas sean. Tenemos claro lo que nos estamos jugando, lo que entrenamos. No se escapa más de eso, es una burbuja entre nosotros para dar lo mejor en cada partido y sacar los tres puntos, que es lo importante".

Finalmente palpitó el choque con los hispanos. "Vamos a tener una seguidilla de partidos contra ellos, viene bien y con buenos jugadores. Trabajamos para quebrar su fortaleza y cuidarnos, porque también harán su juego. Iremos a su cancha a sacar el mejor resultado, vamos por los tres puntos, después pensamos en la Copa Chile. Vamos partido a partido".