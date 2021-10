Javier Parraguez vive un dulce presente junto a Colo Colo luego de vestirse de héroe en el clásico ante Universidad Católica. Sin embargo, las cosas no siempre fueron sabor miel para el delantero, por lo que tras el triunfazo albo abrió su corazón y reveló su gran dolor.

El Búfalo desató los eufóricos festejos de los más de 20.000 albos que llegaron al Monumental al marcar el 2-1 de la victoria ante la UC, dejando en claro que quiere aprovechar al máximo cada oportunidad.

Pero antes de aquello Parraguez ha pasado por duros momentos con la camiseta del Cacique, en especial durante 2020, y así lo confesó en sincero diálogo con DirecTV.

"Viví momentos complicados en redes sociales, estuve en ojo del huracán y, lo complicado, es que se arrastra a la gente que me rodea", comenzó contando.

"A mi hijo lo molestaban en el colegio, a mis padres y amigos les decían cosas. Hubo un momento en que colapsé", reveló el artillero albo.

Parraguez reflexionó en que "he dado la pelea, luchando hasta el final sin bajar los brazos. Ese espíritu lo tenemos todos dentro del camarín, el año pasado nos costó mucho para hoy estar en el primer lugar. La gente se da cuenta que siempre que pude entrar entregué lo que más pude".

Parragol no la ha tenido fácil en Colo Colo, pero está confiado en que lucharán hasta el final por el título.

"Me siento muy identificado también con todos mis compañeros, que demuestran y transmiten lo que haría uno cuando tocara jugar", explicó.

Respecto de su futuro en Colo Colo, el Búfalo es claro. "Si fuese por mí, no me iría nunca de acá, pero siempre quiero jugar, mi estadía ha sido rara últimamente, voy citado, luego no y eso me hace pensar si tomé la decisión correcta al quedarme. Siempre he tenido ganas de demostrar y aportar".

Por último, Javier Parraguez aseguró que el plantel albo está determinado a hacer historia e ir por el título del Campeonato Nacional. La estrella 33 es el objetivo primordial de los pupilos de Gustavo Quinteros.

"Tenemos mucha confianza en terminar bien el año y ser campeones. A principio de año nos propusimos no volver a pelear el descenso y ganar todo. Sabemos lo que queremos y cómo lo vamos a lograr", cerró.