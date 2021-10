El experimentado lateral de Ñublense, Fernando Cordero, no estuvo de acuerdas con las burlas de la cuenta de su club contra Colo Colo y le leyó la cartilla al Community Manager de su propio club.

Fernando Chiki Cordero le cae con todo al CM de Ñublense por burlarse de Colo Colo: "Un poco de respeto. Este no es, ni será nunca el pensamiento de los jugadores"

Ñublense venció a Colo Colo en el estadio Monumental cortando la racha de triunfos del cuadro albo dejando al rojo vivo el Campeonato Nacional porque tanto Unión La Calera como Universidad Católica se acercaron al Cacique en la tabla de posiciones.

Recordemos que el cuadro de Chillán goleó al equipo dirigido por Gustavo Quinteros en la primera rueda, un rival que presentó una formación llena de jóvenes por la situación de los casos estrechos de Covid-19 que los afectaban en ese momento. La goleada sufrida más los memes utilizados por la cuenta del club sureño aquella vez despertaron las ganas en los albos de una venganza deportiva que en definitiva no llegó.

Verificada la victoria, el CM de Ñublense volvió a hacer de las suyas porque apenas se verificó la victoria en Pedrero, subieron un video del Chavo asegurando que la venganza era mala y con el Loco René y su popular "me río toda la noche".

El partido de Colo Colo ante Ñublense se siguió jugando en la redes sociales (Agencia Uno)

La jugarreta no le cayó bien precisamente a los jugadores del cuadro ganador, que comentaron la publicación quejándose por las burlas ante Colo Colo.

Fernando Cordero por ejemplo fue muy claro: "CM un poco de respeto, este no es ni será nunca el pensamiento de los jugadores que representan hoy al equipo, se ganó y obvio estamos felices, pero hay que ser humildes en el triunfo y en la derrota, hoy no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. RESPETA PARA SER RESPETADO. Felicidades equipo, tremendo partidos se mandaron".

ver también Ñublense no perdona y se vuelve a burlar de los albos

En tanto Branco Provoste siguió la linea del Chiki escribiendo "Celebremos con humildad. Ñublense queda mucho camino".