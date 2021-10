Colo Colo vino de atrás para derrotar por 2-1 a Universidad Católica en el clásico jugado este pasado domingo en el estadio Monumental. Al gol de Diego Valencia, el Cacique contestó con los tantos de Pablo Solari y Javier Parraguez en los 74’ y 90’+3 respectivamente.

El duelo aparecía como una final anticipada por seis puntos y Colo Colo se escapa en la punta de la tabla cuando parecía que la UC podía dar el zarpazo al título. En la transmisión de Radio ADN, Cristian Arcos vaticinó el triunfo albo cuando restaban cinco minutos para el tiempo reglamentario y el marcador estaba 1-1.

“El partido está complicado, el rival te exige, pero no puedes pestañear. Si la Católica pestañea y te hacen el segundo, no es adiós partido, es adiós campeonato. Está ahí en una cornisa bien complicada”, dijo Arcos.

El periodista agregó: “no se puede descuidar demasiado la Católica, pestañea, le hacen el segundo y es adiós al título. Cinco puntos de ventaja a seis fechas del final es mucho”.

Ya sentenciado su pronóstico, Arcos sostuvo que “la máquina de ser feliz, Quinteros. Creo que lo gana Quinteros este partido. Lo de Quinteros es una tendencia, en general hace buenos cambios, lee bien los partidos. Hay partidos que no le han resultado, claramente, pero frecuentemente aportan los que entran de la banca. A la UC no le resultó y no es para liquidar a Paulucci. Ganó siete partidos, es la lectura de hoy, pero Aued había ingresado a gotitas tras estar mucho tiempo lesionado y no resultó”.

Cristian Arcos sentenció que “el partido terminaba 1-1 y el análisis era el mismo, pero el marcador, el momento del gol y los protagonistas del gol refuerzan la idea de los cambios de Quinteros. Y ya le había resultado lo de Pizarro por Fuentes”.

