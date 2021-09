El defensor del Cacique puso imágenes suyas en redes sociales celebrando y acongojado pensando en que se viene el fin de semana, pero no hay fecha del Campeonato Nacional.

Emiliano Amor se autoconvierte en meme porque no juega Colo Colo este fin de semana

Colo Colo vive un momento dulce. Tras estar al borde del descenso a fines de la temporada 2020, que terminó con el partido por la permanencia ante Universidad de Concepción con triunfo albo por 1-0 con gol de Pablo Solari en febrero, el equipo de Gustavo Quinteros levantó la Copa Chile en el mismo estadio Fiscal de Talca y marcha primero en el Campeonato Nacional con cinco puntos de diferencia sobre los segundos, Universidad Católica y Unión La Calera.

Por lo mismo, se dio permiso para festejar en familia en el Monumental con la clásica ramada de Pedrero, donde los planteles masculinos y femeninos compartieron con los integrantes del fútbol joven y todo el personal de trabajadores del reducto de Macul con juegos típicos y el infaltable asado con empanadas.

No obstante, hay uno que no quedó tanto “contento”. Emiliano Amor tiró la talla a través de sus redes sociales y su autoconvirtió en meme al darse cuenta que se le venían unos días de descanso, pero con el coste de no salir a la cancha junto a Colo Colo.

En la primera imagen en sus historias se le ve feliz celebrando el gol que provocó con un “escorpión” ante Everton y le puso el texto “ya llega el fin de semana”. No obstante, dicho tanto fue anulado, por lo que en la siguiente foto se le ve con las manos en la cabeza y le agregó “pero no juega el Cacique”, lo que causó la gracia de los hinchas de Colo Colo.

Colo Colo saldrá a la cancha nuevamente el domingo 26 de septiembre para enfrentar, ni más ni menos, que a Universidad de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua en una nueva edición del Superclásico del fútbol nacional. El cotejo será a las 16:30 horas.