Se esperaba que el duelo entre San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, por la Primera B, fuera un duelo más, pero una polémica información marcó el duelo.

Pasa que se supo en la antesala al encuentro que los nortinos pueden perder gran parte de los puntos que llevan en el certamen, donde son octavos con 35 unidades, debido a un grosero error administrativo.

Arica inscribió mal al ex delantero de Colo Colo Zederick Vega, quien actuó en 17 encuentros, lo que puede provocar el reclamo de los elencos que luchan el descenso, con Cobreloa y Barnechea como los más felices por el hecho.

¿Quién es Zederick Vega? Es un atacante de 21 años, formado en el estadio Monumental, pero sin minutos en el equipo adulto del Cacique en el Campeonato Nacional.

El jugador pasó por San Antonio Unido entre 2018 y 2019, dando luego el salto a Deportes Copiapó entre 2019 y 2020, mientras que en 2011 llegó a Arica, donde fue mal inscrito.

Por el cuadro del santo jugó 17 compromisos, con 302 minutos en cancha y dos goles anotados por los ariqueños.

"Me dolió no debutar en Colo Colo, es mi espina clavada, es mi revancha que me quiero dar porque se dieron varias opciones para poder debutar, fui a dos partidos citados contra O'Higgins y Audax Italiano, ahí se pudo dar porque no habían delanteros en la banca", había dicho hace un tiempo Vega sobre su paso por el Cacique.

Ahora Zederick Vega pasa por un mal momento, debido al error dirigencial, que puede afectar a San Marcos de Arica con un descenso a Segunda División, por secretaría.