El ex juez internacional argentino asume el cargo de liderar a los jueces, donde quiere que las normas estén claras para todos antes de iniciar un campeonato y promete hacer docencia con las reglas.

La llegada de Javier Castrilli promete una revolución en la Comisión de Árbitros de Chile, donde desde la ANFP esperan que pueda volver alinear los rendimiento de los jueces nacionales, tras la salida de Jorge Osorio.

Por lo mismo, en su presentación en el cargo, el ex árbtiro argentino asegura que espera que los árbitros se desenvuelvan con comunicación, además de que todos tengan la posibilidad de saber bajo qué normas van actuar los hombres de negro, como, por ejemplo, a la hora de las conversaciones con los jugadores.

"Creo que no nos tenemos que asustar tanto de que hablen. La forma y el tono importa y mucho. La lectura del lenguaje corporal también importa. Pero básicamente le quiero decir que mi paso, con la experiencia como árbitro internacioanl, me han llevado a concluir que en determinadas regiones y sectores del mundo la práctica del fútbol pone en manifiesto, a través de la tipología de faltas que van ocurriendo, en la conducta que componen esa comunidad, el nivel de permisividad de los árbitros", detalla el ex juez internacional.

ver también Falta menos para el Superclásico en RedGol en La Clave

En ese sentido, Castrilli pone un ejemplo: "Si vemos como una constante que frente a un tiro de esquina los jugadores viven abrazados, es responsabilidad de los árbitros. Lo vamos naturalizando y vamos incorporando por el discurso mediatico que es natrual y forma parte del fútbol. Lo que es peor, desconocemos que es penal y sabes por qué, porque encontramos muchas veces que como se agarran los dos no se tiene que sancionar. Este tipo de costumbres hay que trabajarlas", cuenta Castrilli.

Por lo mismo, esperando tener una base desde donde se rigen los árbitros es que el argentino propone poner claras las reglas antes de comenzar el torneo, para que todos sepan que actitudes se tendrán en cuenta para un cobro.

ver también Javier Castrilli, el nuevo presidente de los árbitros en Chile

"Lograr al inicio de cada campeonato la comunicación es fundamental. Necesitamos difundir y hacer docencia con las reglas. Necesitamos que los medios formen parte de un arbitraje creíble u confiable. Que cuando un arbitro sancionen, porque muchas veces serán convocados a escuchar las charlas, sepan de que estamos hablando. Las reglas de juego es idioma universal. Estamos hablando de alta competencia. Mi paso por federación internacional, también a nivel continental, me lleva al a conclusión de que es necesario de que todos hablemos el mismo idioma y que, antes de los torneos, se haga un llamado para saber los lineamientos, así nadie se siente confundido. Seremos una gestión de puertas abiertas", enfatiza.