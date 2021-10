El comentarista de Cooperativa y ex jugador de Colo Colo lanza su comentario tras el gol de Leo Gil ante Huachipato. Si bien asegura que no lo dice solo por el volante albo, es algo que se ha vuelto común en la profesión.

En la celebración de los goles podemos ver de todo. Pero algo que se ha vuelto común es que los jugadores besen el escudo de su camiseta, algo que para el ex futbolista y comentarista de radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto, le llama la atención: "Qué fácil se besan los jugadores la camiseta hoy en día, con qué facilidad", comenta

"Es fácil ahora, juegan 10 partidos en un club y se besan el escudo, uno se tiene que besar el escudo cuando está identificado y han pasado muchísimas cosas", destaca en la transmisión del partido de los albos justo cuando Leo Gil marcó el tanto de penal.

Para el ídolo colocolino el tema es amplio y no tiene nada que ver con apuntar al "Colorado", porque es algo que se está volviendo algo natural entre los jugadores de fútbol, cuando antiguamente eso era solo para los que estaban identificados con la institución.

Esta fue la celebración de Leo Gil en el duelo de Colo Colo ante Huachipato.

"Gil puede hacer lo que quiera, lo que le apetezca, yo no soy quién para decir si tienen que besar el escudo o no. No lo digo por Gil solamente... eso se tiene que valorar. Te tiene que costar, el beso a un escudo tiene que costar mucho, no se puede besar un escudo jugando 10 partidos en un club", lanza, dejando abierto el debate futbolero.