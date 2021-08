El empate sin goles protagonizado por Barnechea y San Luis de Quillota pasó a segundo plano luego de lo ocurrido con Claudio Aranda. El árbitro del partido está en medio de la polémica luego de agredir con su silbato a Boris Sagredo en pleno encuentro.

El juez no aguantó los reclamos del mediocampista y, para silenciarlo, hizo sonar su pito en el rostro del jugador, quien cayó de inmediato al piso. Las imágenes del momento se hicieron públicas en las últimas horas y generaron, entre varias cosas, un sumario por parte de la Comisión de Árbitros.

En conversación con La Tercera, Aranda intentó explicar lo ocurrido y negó cualquier agresión. "Para mí, no merece comentarios. Estábamos a media metro. Fue el pitazo nada más. Uno nunca toca a los jugadores. Nunca nos tocamos. Ojalá hubiese estado la imagen detrás de los arcos y se hubiese visto la imagen. Ni siquiera lo rozo".

Aranda negó agredir a Sagredo pese a las imágenes y los reclamos. Foto: Barnechea

Para el juez del partido, lo que hizo Sagredo fue más un espectáculo que otra cosa, recalcando que no hubo mala intención. "Para nada. Tajantemente se lo aseguro. Los jugadores de San Luis se rieron de inmediato. Le decían que terminara el show".

Aranda no se detuvo e intentó detallar el momento de la polémica. "(Sagredo) reclama, pero no le presto atención. Hubo una jugada previa en que lleva el balón, que le queda a Felipe Flores para disparar. Entonces, di ventaja. Ahí va y me reclama, no le hago caso. Me acerco en buena a tratar de explicarle, pero Boris me manda "A la punta del cerro". Me reclama, me apunta con el dedo, me amenaza. Le digo "Por favor sal de acá, voy a pitar". Yo trato de no conversar con los jugadores. Y toqué el pito. No lo toqué".

De todas formas, pareciera que al árbitro no le importa lo que pueda ocurrir en la Comisión en lo que definió como su último año de carrera. "Son los pasos a seguir, imagino. No hubo ninguna agresión, nada. Estoy totalmente tranquilo. De hecho, me llamó la atención. El partido terminó tranquilo. Hubo una expulsión por un insulto. Había sido normal. Por eso me llamó la atención cuando ayer empieza a correr esta noticia. Me pareció extraño, porque cuando pasa algo polémico uno está siempre pendiente de las imágenes, de lo que se va a decir".

Finalmente recalcó que no hizo nada. "Me notificaron de que había un reclamo de Barnechea. No me dijeron qué les parecía, pero yo estoy súper tranquilo. Llevo 25 años en el arbitraje. A nivel profesional ya son 19 y éste es el último. Nunca había tenido ningún problema. Independientemente de lo que esté pasando, estoy tranquilo. Sé la calidad de persona que soy. Mis colegas no pueden creer lo que han armado".