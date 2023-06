Alexis Sánchez se encuentra en plenas vacaciones luego de terminar su temporada con el Marsella. El tocopillano viajó a Chile para la Fecha FIFA y tras eso se está tomando un merecido descanso para reponer pilas de cara a una nueva temporada en Europa.

O al menos ese es el plan del Maravilla. Y es que no está claro dónde jugará tras finalizar su contrato con el Marsella. El equipo francés quiere retenerlo, y cómo no, si fue el MVP de la temporada en los franceses y retomó un nivel que no se le veía desde los tiempos en que estuvo en el Arsenal.

Pero además de ofrecerle una suculenta renovación, el plan del equipo del sur de Francia pasa por armarle un equipo que entusiasme al chileno. Nombres han sonado muchos, pero ya está amarrado el primero de ellos: Geoffrey Kondogbia fue presentado como el nuevo refuerzo.

El centroafricano llega proveniente del Atlético Madrid por unos 8 millones de euros. Será el sindicado para liderar el mediocampo del Marsella en la próxima temporada, luego de tres temporadas en los colchoneros, donde siempre tuvo mucha continuidad.

A sus 30 años, vuelve a Francia tras ocho años. Dejó el Mónaco en 2015 para jugar en el Valencia, Inter de Milán y Atlético de Madrid, y ahora retornar al fútbol galo, en un suelo donde nació, aunque finalmente haya decidido jugar por la selección centroafricana.

Así, se empieza a armar la versión del Marsella 2023/2024, donde buscarán pelearle de una vez por todas la Ligue 1 al PSG, aprovechando que ya no estará Lionel Messi y que Neymar y Kylian Mbappe están en duda.

Sin embargo, el Marsella tampoco sabe si estará su figura. Alexis se deja querer y no ha dado señales de qué es lo que prefiere, aunque de seguro su plan número uno es jugar siempre en el fútbol europeo.