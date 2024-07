Michelle Carvalho es una de las protagonistas de la nueva edición de Gran Hermano de Chilevisión, reality show que actualmente está siendo grabado en Buenos Aires. Sin embargo, antes de cruzar la cordillera, la modelo brasileña soltó sabrosos detalles de su relación con Alexis Sánchez.

En entrevista con Pamela Díaz en su programa de YouTube Sin Editar, Carvalho respondió a la consulta de si finalizó su relación con el Niño Maravilla producto del “aburrimiento”.

“No, nunca me aburrió, siempre me entretuve bastante, pero me dijo que si quería estar con él yo no podía estar (en la tele) ni en Chile“, explicó la modelo brasileña.

En ese sentido, la chica reality fue clara en decir que “a mí me encantaba trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces yo dije yo no nací para ser mantenida por nadie“.

Tras esto, fue invitada a sumarse a un reality show y aceptó. Así las cosas, con el correr del tiempo perdió contacto con el jugador y su relación nunca se reanudó. “Entre idas y venidas, yo creo que estuvimos juntos como 4 años”, detalló la mujer.

Sin embargo y pese a que ya perdió contacto con Alexis, la brasileña asegura que el jugador tiene un regalo más que personal que ella misma le dio. “Yo le regalé uno de los perros. Él también me dio uno, pero me lo robaron en Miami”, confesó al cierre la Carvalho.

¿Cuándo estuvieron juntos Alexis Sánchez y Michelle Carvalho?

La relación de Alexis Sánchez y Michelle Carvalho acaparó las portadas de la prensa rosa en el 2012. En ese entonces la brasileña tenía 18 años y el Niño Maravilla daba sus primeros pasos en el Barcelona.

