Histórico de la Roja le hace una petición a Alexis: "Que no se enganche o no llegaremos al arco"

Alexis Sánchez será titular para el duelo entre Chile y Perú por la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El Niño Maravilla llegó al debut clasificatorio sin minutos oficiales y sólo pudo jugar un enfrentamiento, pero para esta nueva fecha doble aparece con mucha más confianza luego de seis partidos con el Inter de Milán en la Serie A y la Champions League.

Los históricos lo aplauden y entienden que fortalecerá a la selección chilena. Miguel Ángel Neira, seleccionado mundialista en España 1982, manifestó a RedGol que Alexis “está mejor que el partido pasado, está con más fútbol, aunque creo que aún no está en su nivel del año pasado. Aún así, debería andar bien”. Pero le pide una cosa al tocopillano: no retroceder.

“Ojalá que no haga lo que siempre hace cuando viene a la selección: tirarse muy atrás. Que sea más atacante o nunca vamos a llegar al arco. Porque no tenemos más”, comentó. Sobre su acompañante, Ben Brereton, manifestó que “cuando aprenda a parar la pelota, ahí estaremos bien. Pero le pone empeño”.

“Alexis ya no siente eso de subir. Lamentablemente, va perdiendo la velocidad con el paso del tiempo. No es como antes. A él le gusta engancharse y jugar más atrás, pero ojalá que no haga eso hoy. Que juegue adelante. Pero lo dudo. No creo que vuelva a jugar como antes, como un delantero neto”, sumó.

“Ahora se tira más para atrás. Por eso yo decía que deberían jugar Brereton, (Damián) Pizarro y Sánchez”, cerró Neira. Pizarro, llamado a la selección al sumar más y más confianza como el centrodelantero de Colo Colo, es considerado por Eduardo Berizzo, pero para los Juegos Panamericanos y no las Eliminatorias.

¿Cómo llega Alexis a las Eliminatorias?

Uno de los factores que más ilusiona a los hinchas de la selección chilena luego del difícil debut clasificatorio es el nivel de Alexis Sánchez. El atacante llegó a la primera fecha sin jugar un sólo minuto en tres meses, pero la situación es distinta ahora que ha sumado bastante más ritmo con Inter de Milán.

El delantero se perdió las dos primeras fechas de la Serie A y fue suplente en el derby ante AC Milan, pero luego jugó ante Empoli, Sassuolo, Salernitana y Bolonia. Además, jugó ante la Real Sociedad y Benfica por la fase de grupos de la Champions League. En total, suma 159 minutos con el Nerazzurri.

Ante Perú, aparece en el ataque titular junto a Ben Brereton. La selección chilena formará con Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz (Víctor Felipe Méndez), Rodrigo Echeverría; Diego Valdés (Víctor Dávila); Alexis y Brereton.

¿Cuándo juegan Chile y Perú?

La selección chilena recibe a Perú este jueves 12 de octubre en el Estadio Monuemental. Jugarán desde las 21:00 horas por la fecha 3 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y el combinado nacional está obligado a ganar para no complicarse aún más en el camino clasificatorio.

