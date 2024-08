Johnny Herrera ha sido protagonista en la previa del Superclásico 196 entre Universidad de Chile y Colo Colo. El ex arquero realizó un programa especial en TNT Sports, en compañía de Esteban Paredes, y la rompieron.

El otrora 25 de la U ya había dejado críticas para Fernando De Paul, Maximiliano Falcón y Brayan Cortés en Colo Colo, pero en paralelo había manifestado que a los azules le conviene que Arturo Vidal sea titular tras unas semanas fuera de las canchas por lesión.

Sin embargo, ahora le reconoció a Paredes que no tiene nada personal contra Vidal. Es más: Herrera reveló que le cae bien el Rey Arturo y lo pone en lo más alto de la historia del fútbol chileno.

“A mí a pesar de todo, Arturo me cae bien. Compartimos hartos años en la selección chilena“, sostuvo Johnny encontrando la respuesta de Visogol: “claro, y la gente se crea otra imagen”.

“Entre los mejores de la historia, aunque yeta”

Herrera explica que “igual Arturo la caga, (su personalidad controvertida) es como tres Herrera y Paredes cuando nosotros jugábamos. Pero es su forma de ser. Para mí está entre los tres mejores de la historia, más allá de que sea colocolino. Igual cada vez que habla es yeta (risas de ambos), pero eso es otra cosas y ahí sigue. Que se recupere pronto”.

Paredes complementa que “vienen partidos importantes, ojalá se recupere pronto y vuelva a jugar en Colo Colo”, mientras Herrera bromeó manifestando que es “el Kin, como le dice (Alexis) Sánchez, sin G”.

Johnny Herrera se declara súbdito del Rey Arturo, aunque sea colocolino y pone a Vidal en un altar. (Foto: Photosport)

“Arturo está dentro de los tres mejores de la historia. Ni hablar de su palmarés. Estuvo en los únicos logros de nuestra selección. No lo miro tanto por Colo Colo, pero sinceramente por lo que ha hecho afuera y en la selección…”, añadió el ex arquero.

Johnny Herrera sentencia que “por los años que compartí con él me daría pena que Vidal no termine su carrera bien. Que termine su contrato de buena manera en Colo Colo, no como nos pasó a ti y a mí. A mí me sacaron de la U por la ventana, a ti te pasó algo parecido con todo lo que les diste. Y que se preocupe de su físico, que uno ya no tiene 20 años y el tiempo no pasa en vano”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2024.