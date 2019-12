Se incendia todo: Arturo Vidal denuncia a Barcelona por el impago de 2,4 millones de euros

Se incendió todo en Barcelona, porque los abogados de Arturo Vidal interpusieron una demanda contra el club catalán por el no pago de bonos por concepto de premios, los cuales ascienden a 2,4 millones de euros.

Según publicó el medio ABC de España, el pasado 5 de diciembre los representantes del ‘Rey Arturo’ presentaron una denuncia ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por conceptos de variables que “según él fueron alcanzados la pasada temporada y que todavía no le han sido retribuidas”.

El contrato del volante nacional estipula una serie de bonos por objetivos, entre los que destaca la “percepción de casi dos millones de euros si jugaba el 60 por ciento de los partidos oficiales del Barcelona durante la temporada”. Sin embargo, Vidal no alcanzó la cifra, (disputó solo la mitad de los encuentros) pero considera que debe percibir la mitad de este bono, a lo que el club azulgrana no considera válido.

La publicación agrega que “Vidal debería haber cobrado en su totalidad los dos bonus previstos en su contrato por haber llegado a los octavos y a los cuartos de final de la Liga de Campeones, por un montante de alrededor de 1,4 millones cada uno. Sin embargo, el club interpreta que solo le corresponde abonar el 50 por ciento de dichas cantidades”.

Además, menciona que “el jugador reclama el 50 por ciento de la variable por haber conquistado el título de Liga de la temporada 2018-19, que supondría otros 250.000 euros. «El total agregado de las cuantías precedentes asciende a 4.097.500 euros», computa Vidal, que lamenta que «hasta la fecha, y específicamente en la nómina de junio de 2019, el Barcelona solamente» le ha abonado «la cantidad de 1.693.000 euros brutos en concepto de premios por títulos». El jugador prosigue en su denuncia: «Por lo tanto, como he señalado anteriormente, existe una diferencia que se me adeuda a día de hoy de 2.404.500 euros»”.

Barcelona recibió con sorpresa la demanda, porque considera que no mantiene ninguna deuda con el jugador nacional y esta demanda se debe a la mala interpretación de las cláusulas de su contrato.

“El club catalán considera que solo le corresponde percibir el 50 por ciento del bonus correspondiente al título de Liga y el 50 por ciento del bonus por haberse clasificado para octavos y cuartos de final de la Champions, no habiendo llegado el futbolista al mínimo de partidos exigidos para cobrar la totalidad del premio. Además, el Barcelona cree que si Vidal no ha disputado el 60 por ciento de partidos oficiales no le corresponde ninguna cantidad por ello”, estipula la publicación.

Finalmente, el club azulgrana cree que el volante nacional presentó la demanda, porque quiere forzar su salida del club ante las ofertas que provienen de Italia, específicamente, Inter de Milan y Juventus.

�� #EXCLUSIVA Arturo Vidal denuncia al Barça por el impago de 2,4 millones de euros https://t.co/YHINfKXRTY — ABC Deportes (@abc_deportes) December 27, 2019