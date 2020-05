El mensaje lleno de amor y emoción de José Pedro Fuenzalida a Arturo Vidal: "No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera"

Arturo Vidal mostró su rutina de entrenamiento, donde corrió 10 kilómetros en apenas 38 minutos, imágenes que sirvieron de inspiración para José Pedro Fuenzalida, quien escribió un emotivo mensaje para el Rey.

El capitán de Universidad Católica ocupó su cuenta de Instagram para alabar al volante de Barcelona, quien de paso agradeció el gesto del cruzado.

"Un homenaje al @kingarturo23oficial. Siempre ha sido una inspiración, ha logrado llegar a lo más alto, lleno de personalidad, esfuerzo y constancia. No le teme a nada y se enfrenta a cualquiera", partió escribiendo el Chapa.

Vidal y Fuenzalida en la Roja - AgenciaUno

"Hoy quise hacer los 10k de su desafío pero el reloj se apagó. No importa. Lo importante es lo me inspiró a correr. Fue Arturo Vidal. El mismo que me llenó de orgullo y declaré crack cuando convierte los 2 penales a Brasil en el sub20 del 2007 (yo retirado del fútbol y de mochilero en Bolivia). Luego, el que un día antes de la final de Copa América 2015 me cruzo en el gimnasio haciendo un test de Cooper para ver como se sentía. Un fenómeno", (sic) agregó el lateral derecho.

Para finalizar, el ex Boca señaló que "hoy está en uno de los mejores equipos del mundo. Nunca se queda. Persevera y sigue siempre entrenando y manteniéndose para estar entre los mejores. Eso es el deporte. Inspiración para uno mismo y los demás. Arturo Vidal es uno de esos y además me ha tocado disfrutar en una cancha y jugar juntos. Buen domingo para todos, a seguir para adelante siempre".

La respuesta desde Barcelona no se dejó esperar, porque Vidal "le escribió que muchas gracias hermanito!!! muchos saludos para ti y tu familia siempre se puede mejorar crack".