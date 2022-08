Si hay un hombre al que Arturo Vidal sale a respaldar cada vez que puede, ese es Fernando Felicevich. El mediocampista chileno pone el hombro por su representante y lo ha hecho especialmente en los últimos meses, que han puesto al argentino en el ojo del huracán, por supuestas relaciones con la propiedad de clubes.

Ahora, instalado en Brasil con el Flamengo, el King no se olvida de su agente. Este jueves y tras conseguir la clasificación a las semifinales de Copa Libertadores con el Mengao, tuvo un emotivo gesto en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Arturo Vidal le dedicó un cariñoso mensaje a Fernando Felicevich. El bicampeón de América publicó un texto dedicado a su representante, al que calificó como "la persona más importante en mi carrera".

El King se deshizo en elogios para el agente de jugadores, señalándolo como "el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llegó sin saber qué pasaría en el futuro conmigo".

De hecho, Arturo Vidal recalcó que Fernando Felicevich lo ayudó en sus peores momentos. "Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas. Cuando estuve solo, siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias, hermano. Te quiero… Fernando, te quiero". Pero la historia tiene una extraña imprecisión.

¿Quién escribió el mensaje de Vidal?



La sola publicación del post de reconocimiento a Fernando Felicevich en Instagram hizo que varios antiguos integrantes del círculo íntimo de Arturo Vidal encendieran las alarmas. Es que, aseguran, quedaron mirando para la carnicería.

El King señala que el agente llegó a los 15 años a su vida, pero los tiempos poco coinciden. Vidal cumplió esa edad en mayo de 2002, que fue precisamente el año en que Felicevich llegó a Chile escapando de la crisis económica de Argentina.

El representante se desempeñaba como publicista y comenzó a trabajar en McCann Erickson, pero es su amigo y vecino en la localidad de San Nicolás de Argentina, Pablo Lenci, quien lo acerca al mundo del fútbol para firmar su último contrato con Universidad Católica en 2003. Luego, ex jugadores de la UC como Arturo Norambuena lo acercan a Alexis Sánchez, que debutó en 2005 por Cobreloa.

En cambio, Arturo Vidal hizo su primera aparición en el fútbol cuando tenía apenas 18 años y era representado por Alan Silberman. Con él estuvo ligado hasta entre 2005 y 2008, por lo que las actas de Blanco y Negro incluyen a este agente como el intermediario para la venta del King a Bayer Leverkusen en 2007.

Poco antes, Felicevich se acerca al joven Arturo con regalos para él y su familia. Así consigue separarlo de Silberman y asumir como su representante de manera oficial en 2008. Vidal tenía 21 años, cuando llegó a la agencia que hoy es la más influyente en el fútbol chileno y ha internacionalizado su campo de acción a Perú, Argentina, Venezuela, ente otros países.

Los dichos del King causaron sorpresa en el antiguo círculo íntimo. En diálogo con RedGol, uno de los consultados asegura que "todo el fútbol chileno sabe cómo Felicevich se acercó a Arturo"; mientras otro instala la duda respecto a la autoría del post en Instagram. "Es extraño el mensaje. O lo escribió Vidal y se olvidó del pasado, o lo escribió otra persona", puntualiza.