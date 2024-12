Universidad de Chile y el entrenador Gustavo Álvarez tienen a su primer refuerzo de cara a la temporada 2025, donde la U buscará su revancha tras terminar segunda en la tabla del Campeonato Nacional, además de ganar La Copa Chile y volver a la Copa Libertadores después de varios años.

Se trata del delantero chileno de 23 años, Julián Alfaro, quien vuelve a Universidad de Chile proveniente de Magallanes tras formarse en los azules y partir para debutar en La Academia, primero a préstamo y después como fichaje completo.

“Nos complace informar a nuestros hinchas que ya tenemos el primer refuerzo de la temporada 2025. Hablamos de Julián Alfaro Gaete, habilidoso extremo de 23 años que, tras positivas campañas defendiendo a Magallanes, retorna al lugar que lo vio nacer como jugador para potenciar la zona ofensiva del equipo dirigido por Gustavo Álvarez”, informó la U en un comunicado.

Agregaron que “el delantero se formó en nuestras categorías inferiores, uniéndose a la U a los 9 años. Desde entonces, empezó su desarrollo en nuestras diferentes series, destacando por el campeonato obtenido con la Sub 16 y también por ser elegido como el mejor jugador del ciclo competitivo 2018, mientras pertenecía a la Sub 17”.

Llega de la B, pero títulos y experiencia internacional

“Tras su etapa en el formativo, Alfaro emigró a Magallanes en 2019, transformándose con el paso de las temporadas en una de las principales figuras de La Academia, conjunto con el que consiguió los títulos del Campeonato de Primera B 2022, la Copa Chile 2022 y la Supercopa de Chile 2023. Con el mismo equipo sumó roce internacional, disputando la Copa Libertadores 2023 (4 partidos y un gol) y la Copa Sudamericana del mismo año (5 partidos). Todo lo anterior, le significó además ser convocado a la selección chilena sub 23 que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.”, complementan.

Julián Alfaro vuelve a Universidad de Chile como refuerzo tras varios años en Magallanes.

La U añade que “Alfaro, desde sus inicios, destacó por su velocidad y habilidad con el balón, mientras que en los últimos años también ha logrado desarrollar habilidades relacionadas al orden táctico y el juego asociado, atributos que permitirán sumar diferentes variantes al plantel masculino. Así, nuestro primer equipo se comienza a reforzar con miras a los desafíos de la próxima temporada, en la cual protagonizaremos el Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa y la Copa Libertadores 2025. ¡Bienvenido a tu casa, Julián!”.

Por su parte, el nuevo jugador del Chuncho manifestó que “estoy muy contento y emocionando por volver. Desde que me fui, siempre soñé con este momento, tengo la ilusión de ganar muchas cosas con la institución. Estos años me han servido para crecer como jugador y para madurar. Este retorno lo voy a aprovechar al máximo, mi objetivo es aportar al equipo en la faceta que me toque”.

En la reciente temporada de Primera B, Alfaro disputó 15 partidos con 1.150 minutos y un gol. En Copa Chile aportó con otro tanto en seis duelos y 405′