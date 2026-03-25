Fernando Gago poco pudo hacer en su debut como DT de Universidad de Chile. El argentino cayó por 1-0 ante Unión La Calera en su primer partido con los azules, resultado que viene a alargar una terrible racha jugando en el Estadio Nacional para el romántico viajero.

Y es que esta seguidilla de malos resultados de la U en este 2026 viene de la mano con un pésimo rendimiento jugando en el recinto de Ñuñoa.

Sin ir más lejos, ya que han pasado siete meses desde la última victoria del bulla jugando en el Nacional, demasiado tiempo para un equipo que en un principio planeaba pelear por todo en esta temporada 2026.

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El vergonzoso rendimiento de la U como local

El último triunfo de los azules en el recinto de Ñuñoa data del ya lejano 13 de agosto del 2025, jornada en que vencieron por 1-0 a Independiente de Avellaneda en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile no gana en el Nacional desde el pasado 13 de agosto del 2025, día en que venció por 1-0 a Independiente de Avellaneda. | Foto: Photosport.

De ahí en más el bulla suma tres derrotas y cinco empates entre la Liga de Primera, Copa de la Liga y la mencionada Copa Sudamericana. Hablamos de ocho compromisos sin poder abrasarse en la que consideran su casa.

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Los siete meses sin triunfos de Universidad de Chile en el Nacional

Audax Italiano 3-1 U de Chile / 17 de agosto del 2025 / Liga de Primera

Lanús 2-2 U de Chile / 30 de octubre del 2025 / Copa Sudamericana

Audax Italiano 0-0 U de Chile / 13 de febrero del 2026 / Liga de Primera

Deportes Limache 2-2 U de Chile / 22 de febrero del 2026 / Liga de Primera

Palestino 2-1 U de Chile / 4 de marzo del 2026 / Copa Sudamericana

Universidad de Concepción 2-2 U de Chile / 9 de marzo del 2026 / Liga de Primera

Deportes La Serena 2-2 U de Chile / 20 de marzo del 2026 / Copa de la Liga

Unión La Calera 1-0 U de Chile / 24 de marzo del 2026 / Copa de la Liga

Cabe destacar que en el intertanto la U jugó varios partidos como local en el Estadio Santa Laura. Ahí por ejemplo pudo vencer a Palestino, Everton y Limache en la recta final de la temporada pasada.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Audax Italiano el martes 31 de abril desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis