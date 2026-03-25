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U de Chile

La triste marca que tuvo el debut de Gago en U de Chile: cuarta peor asistencia de público en la década

Universidad de Chile tuvo su cuarta peor asistencia de la década en el partido de la Copa de la Liga contra La Calera.

Por Felipe Escobillana

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Poca gente llegó al debut de Gago en la U
© TNTPoca gente llegó al debut de Gago en la U

Universidad de Chile es un equipo que acostumbra a jugar con una gran cantidad de público sus partidos. La era de Gustavo Álvarez, en la que el equipo ganaba, gustaba y goleaba, fue una muestra de eso.

Sin embargo, el debut de Fernando Gago en la banca universitaria fue con muy pocos espectadores en las tribunas, ya que solamente llegaron 11.647 personas al duelo por la Copa de la Liga ante La Calera.

Algo poco usual para un elenco que convoca tantos espectadores y que queda de manifiesto en las frías estadísticas de la última década.

Fue el cuarto partido en que menos gente llegó al estadio a ver al Bulla desde el 2016 en adelante, solamente superado por el 2020 (7.107 ante La Calera), el 2016 (10.602 también contra Calera) y el 2020 (11.209, ante Curicó).

Consignar que esos partidos del 2020 se jugaron con poco público por el ruido que había en el país con el estallido social, un momento que convulsionó el ambiente.

U de Chile jugó con poco público en las tribunas

U de Chile jugó con poco público en las tribunas

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Las razones del poco público para ver a U de Chile

Ni siquiera la llegada de un nuevo entrenador permitió entre los azules despertar un gran fervor en los hinchas, pues no compran mucho a la llegada de Pintita Gago tras la salida de Meneghini.

A eso se suma otros factores importantes. El horario del duelo, a las 18 horas un día laboral, complicaban la asistencia al Estadio Nacional.

Además hubo malas decisiones dirigenciales con su gente: la galería valía 15 mil pesos y el abono para todo el año no permite ir a estos partidos de Copa de la Liga, de manera insólita.

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Una parte menor de la hinchada, que se cree dueña del espectáculo, esta temporada no ha tenido buen comportamiento, prendiendo fuego en el estadio y parando los partidos con fuegos artificiales, lo que aleja al fanático común y corriente que es la mayoría.

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También el juego de la escuadra azul es fundamental, que esta temporada ilusionó a muchos con hacer un gran papel, pero que no logra cuajar un rendimiento importante.

Finalmente que fuera una fecha de la Copa de la Liga, un torneo de segundo oren y que se juega en Fecha FIFA por lo que saca jugadores importantes a los equipos, terminó por hacer un cóctel perfecto para la baja asistencia de público.

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