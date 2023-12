Marcelo Díaz está más cerca que nunca de cumplir su sueño: regresar a Universidad de Chile. El volante terminó su contrato con Audax Italiano y espera ser refuerzo de la U para la siguiente temporada. Diego Rivarola, otro referente azul, habló del futuro de Carepato.

El exdelantero compartió con Díaz en la cena de fin de año de la U, donde se celebraron los 12 años de la obtención de la Copa Sudamericana. Luego, en las pantallas de ESPN, Rivarola contó cómo vio al mediocampista, quien todavía no da el paso más importante: poner su firma.

“Cuando uno dice que no la puede tirar es por algo. Marcelo Díaz no ha firmado por la U. Pero lo vi contento. Lo vi bastante contento y creo que eso algo significa. No puedo hablar más de eso”, dijo. Aunque no quiso revelar más, sus palabras fueron suficientes para encender aún más las ilusiones azules.

Según Majo Orellana, periodista de ESPN, Díaz está esperando la llegada del nuevo cuerpo técnico para concretar su llegada a la U. Carepato, en tanto, comentó en la cena de fin de año del club que volver al Centro Deportivo Azul “es la única opción y espero que se dé”.

El guiño de la U a Marcelo Díaz

Mientras los hinchas de Universidad de Chile esperan la llegada del nuevo cuerpo técnico y la conformación del plantel 2024, donde estaría Marcelo Díaz, el club hizo una publicación que lanzó las ilusiones al cielo. Ahí, el cuadro universitario dio indicios del regreso de Carepato.

“¿Ideas para Navidad? Aprovecha el 2×1 en camisetas adidas adulto local y visitante en nuestra Tienda Oficial”, publicaron en la U. Hasta ahí, todo normal. La imagen fue la que causó revuelo: una camiseta azul y el texto “por pocos DÍAS”, además de los números 2×1. Díaz utiliza la 21.

El guiño fue captado de manera inmediata por los hinchas de la U, que ya sueñan con tener de vuelta a Carepato luego de su salida en 2012. El volante, en tanto, habló de la posibilidad en la cena de fin de año de los azules, en donde se conmemoraron los 12 años del título de Sudamericana.

“Veremos qué sucede en las próximas semanas. Me encantaría, es un sueño que tengo y que tienen los hinchas. Lo que haga falta vamos a estar, si es que se da. Espero de todo corazón que así sea”, dijo el futbolista a los medios de comunicación.

“Ya tengo el chuncho tatuado en la piel, no me acomoda otro atuendo”, lanzó. Además, destacó que se encuentra “físicamente bien. Hice un año parejo, pude jugar la mayoría de los partidos en carpeta. Me demostré a mí mismo que estoy vigente, tuve alto rendimiento en algunos pasajes, en otros no”.

