Este jueves se festejan los primeros 12 años desde que Universidad de Chile obtuvo la Copa Sudamericana 2011. Sin embargo, el pasar actual de la institución está lejos de recordar aquellas grandes glorias que vivieron a principios de la década pasada. Sin ir más lejos, este año acabaron novenos.

Federico Valdés era el presidente de Azul Azul cuando ganaron la Sudamericana, de la mano de Jorge Sampaoli, y analizó el pasar actual de la sociedad anónima deportiva que rige los destinos de la U. Les pegó por las malas contrataciones y por las malas decisiones deportivas.

En conversación con Al Aire Libre en radio Cooperativa, Valdés afirmó que “tengo la impresión que institucionalmente Azul Azul esté bien. No he visto que pasen apreturas ni que haya nubes en el horizonte. Pero en lo deportivo no. Hay que ver la tabla del último torneo y me ahorro comentarios”.

“La campaña fue mala, eso es un hecho objetivo. Uno podrá discutir si en algún jugador o no sé, pero la campaña fue mala. La U salió novena y eso es una mala campaña, no resiste análisis”, añadió el otrora mandamás del cuadro laico.

¿Qué había de distinto en 2011?

Valdés analizó las diferencias entre la dirigencia actual y la de hace una década y media. “El sistema de gobierno corporativo de esa época y de ahora es básicamente el mismo; es una sociedad anónima con directores, pero en ese tiempo el poder estaba más distribuido y yo creo que eso juega en contra”, dijo.

“No pasa solo en Chile, pero esa dificultad que yo tenía para tomar decisiones me obligaba a llegar con proyectos más pensados y nos terminó evitando hacer contrataciones que hubieran puesto en peligro la estabilidad financiera del club”, agregó Valdés.

Pero eso no fue todo, ya que también dio ejemplos. “A medida que el equipo se va poniendo metas más altas es más tentador comprar al delantero argentino de 5 millones de dólares o ese tipo de pasos en falso que evitamos siempre. El jugador más caro que pagué fue Eduardo Vargas y lo vendimos mucho más caro que lo que nos costó”, señaló.

Descarta conflictos de interés

De todos modos, descartó que él crea que haya un conflicto de propiedad con Huachipato. “No ha habido ninguna prueba de que haya tal relación de propiedad entonces prefiero ser cuidadoso. Con tanta gente que ha planteado el tema pero no hay pruebas que digan que estos son quienes están detrás”, explicó.

“Eso no ha ocurrido todavía y ha quedado al nivel de rumor. Por eso prefiero no hacerme cargo de rumores porque en muchas oportunidades son falsos. Prefiero pensar que hay una cercanía que ha hecho que los jugadores que en un club con menor convocatoria tienen cierto potencial pueden terminar siendo figuras a nivel nacional al llegar a una vitrina como es la U”, comentó.

Según Valdés, “nosotros también le compramos jugadores a Huachipato en razón de ese razonamiento, lo mismo hicimos con Cobreloa. Comprar jugadores sobre el precio del mercado… anda a saber tú cuál es el precio de mercado de un jugador. Es algo que para una sociedad anónima es muy grave”, manifestó.

“Yo lo que creo es que han contratado mal, eso es un hecho. Han contratado mal y no le apuntan a una, pero no asumo que hay dolo de por medio. No he visto nada que me permita calificarlo así”, sentenció Valdés.

