Universidad de Chile cierra otra temporada para el olvido. Los Azules no lograron sus objetivo y además, se quedaron sin entrenador tras ratificar la salida de Mauricio Pellegrino. Por esta razón, en el CDA ya trabajan en su reemplazo y ya hay un nombre que comienza a tomar mucha fuerza: Gustavo Álvarez.

Los últimos años en los Azules no han sido para nada buenos. Desde el 2017 que no son campeones y desde entonces, han estado más cerca de perder la categoría que de dar una nueva vuelta olímpica. La llegada de Pellergino prometía devolverle el protagonismo al Romántico Viajero y si bien no sufrieron con la zona roja, tampoco les dio para clasificar a una copa internacional.

Una vez que finalizó el encuentro de la U ante Ñublense, desde el club confirmaron que Pellegrino no continuaba. De esta manera, rápidamente comenzó la danza de candidatos a rondar al CDA. Pese al poco tiempo transcurrido, el nombre deGustavo Álvarez es el que asoma como el candidato más serio y podría convertirse en el nuevo director técnico del Bulla. Conoce acá su trayectoria.

¿Quién es Gustavo Álvarez?

El argentino nació en 1972 en Lomas de Zamora, Buenos Aires. En su inicio en el fútbol estuvo en las inferiores de Racing y Lanús, llegando su debut finalmente en Arsenal de Sarandí. Como lateral izquierdo, también pasó por Temperley, Barracas Central y Central Español antes del retiro.

Su trayectoria como entrenador inició en Temperley, club en el que estuvo entre 2016 y 2017 alternando buenas y malas campañas. Aldosivi fue su segunda estación, donde logró el ascenso y el título de la Primer B Nacional. Se mantuvo en este club hasta 2019 y tras renunciar, dirigió a Patronado durante un año.

En 2021 llegó su salida al fútbol extranjero, al Sport Boys de Perú. En el club que dirigió alguna vez Jorge Sampaoli, Álvarez solo estuvo tres meses y salió por los problemas dirigenciales que vivía la institución. Para el 2022 asume en Atlético Grau, realizando una campaña destacada con el club recién ascendido, quedando en el 4° lugar. Esto le hizo atraer la mirada de Huachipato de Chile, quienes lo ficharon para el 2023.

En los Acereros, Gustavo Álvarez encontró un grupo de jugadores que supo entender su idea futbolística y llevó adelante un rendimiento histórico, el cual le dio a los de Talcahuano el tercer título de su historia. El argentino a sus 51 años ahora es el principal candidato a llegar a Universidad de Chile, en lo que sería el desafío más importante de su carrera.

¿Cuándo vuelve la U a los entrenamientos?

Los Azules ya finalizaron su temporada 2023 y los jugadores iniciaron sus vacaciones. Se espera que el plantel regrese a los entrenamientos en la primera semana de enero 2024, donde ya debería estar el nuevo entrenador. Por estos días, en el CDA trabajan en las renovaciones y en los futbolistas que dejarán de manera definitiva el club. El próximo año la misión es volver a ser protagonistas.