Tras la salida de Mauricio Pellegrino de la banca de Universidad de Chile, en Azul Azul están buscando un nuevo entrenador para el Campeonato Nacional 2024, donde Gustavo Álvarez toma la ventaja para el puesto.

El flamante campeón con Huachipato, es de todo el gusto de la directiva de Azul Azul, que busca un nombre que pueda levantar al equipo que quedó desmoronado tras no cumplir el objetivo de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, algunos históricos de Universidad de Chile conversan con Redgol, donde si bien el argentino les parece bien por su reciente logro, hacen una clara advertencia con lo que se puede encontrar.

Una situación clave a la hora de tomar a los azules, que vienen de temporadas con much crítica y sin conseguir grandes objetivos, que son una mochila con mucha presión.

Las dudas azules

Francisco Las Heras detalla que, si bien es importante venir con un título reciente en el sur del país, hay que ver cómo es su trabajo en un equipo grande, con distintos objetivos.

“Mira, es difícil poder decir si va a dar resultados o no, formó un equipo bien planteado, que jugaba bien, logró un buen campeonato, se mantuvo casi todo el torneo arriba. Entonces, de repente, uno trata de traer alguien que tuvo éxito y lo más reciente es el de Álvarez con Huachipato”, comenzó explicano.

Pero viene la advertencia clara de lo que se puede encontrar en el Centro Deportivo Azul, con una presión enorme por conseguir buenos resultados en el corto plazo.

“El camarín de Huachipato créeme que es la mitad de lo complicado que puede ser el de la U. No conozco ni he escuchado sus características, el temperamento o cómo es este señor. No puede desagradar porque viene de ser campeón”, precisó.

Buscar otro nombre

Sandrino Castec es uno de los que siempre cree que se debe ver a los técnicos chilenos a la hora de buscar uno para Universidad de Chile, sin desmerecer lo que ha realizado Álvarez en el último torneo.

“El otro día lo vi, es un técnico con ideas, pero el dicho dice otra cosa es con guitarra, porque va a dirigir a la U no a Huachipato. Salió campeón con lo justo, no haciendo buenos partidos, pero bueno no le restemos méritos al técnico”, explicó.

En ese sentido, pide que es mejor ver y agotar las opciones con entrenadores nacionales, que también han tenido éxito en las últimas campañas.

“Siempre he sido de la dieta de los técnicos chilenos, que sacamos tantos y a la larga quedan sin trabajo. Pero ya tiene experiencia de Huachipato y creo que no será menor, pero, como te digo, me hubiese gustado Gustavo Huerta, el que tuvo Ñublense (Jaime García), Luis Marcoleta, por lo que hizo con Santiago Morning”, finalizó.

¿Qué viene ahora para la U?

Sin clasificación a copas internacionales, ahora Azul Azul debe buscar un entrenador y armar un plantel sólo para la competencia local. En lo más inmediato se vienen las vacaciones pensando en el 2024, donde se esperan varias caras nuevas al regreso de los entrenamientos.

