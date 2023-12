La U cerró un 2023 de altos y bajos en lo deportivo. El masculino quedó con las manos vacías y el femenino también pero tras llegar a semifinales en el Campeonato Nacional y a cuartos de final en Copa Libertadores.

Así, los azules ya empiezan a pensar en lo que será el 2024 y bajo ese contexto es que el regreso al Estadio Nacional es una tremenda noticia que celebraron con todo los hinchas del Bulla. Y en el club tienen un gran sueño con el coliseo.

O eso al menos queda claro tras escuchar las palabras de Cecilia Pérez, quien conversó con RedGol en la Gala del Fútbol Femenino 2023, organizada junto a Contragolpe, y se refirió a la posibilidad de jugar juntos.

La directora de Azul Azul fue consultada sobre si la histórica marca de Colo Colo, que llevó casi 20 mil personas al Estadio Monumental para la semifinal de vuelta del torneo femenil -justamente ante la U-, la entusiasmaba como para que hacer lo mismo en Ñuñoa. Y respondió con optimismo y fe.

“Sin duda, por qué no, ese ha sido el compromiso desde el año pasado que asumimos con nuestro presidente Michael Clark”, dispara de entada.

Tras eso, Pérez expone que “hasta los primeros meses del año pasado las Leonas jugaban todos los partidos en el CDA y nos pusimos como misión junto a las jugadoras jugar en estadios y desde ahí no hemos parado de jugar en estadios y la hinchada siempre nos ha acompañado”.

“Nunca son menos de dos mil personas, que son muchos más hinchas que muchos de los clubes masculinos de la Primera División, y eso lo reconocen muchos presidentes”, destaca la ex ministra de Deportes.

“Por qué no tener dobles partidos en jornada familiar…”

Cecilia Pérez insiste en que la barra azul “es una hinchada fiel, llegamos a tener cinco mil acompañando a nuestras Leonas justamente en un partido con Colo Colo en el Estadio Bicentenario de La Florida”.

“Por lo tanto todos aquellos que dicen que el fútbol femenino no vende, que no va nadie a verlo, están profundamente equivocados y eso termina demostrándolo la semifinal que tuvimos con Colo Colo en el estadio de ellos”, dispara.

Añade Pérez que “eso anima y llama a que acá hay un trabajo por realizar desde la convicción, porque finalmente el hincha responde cuando ve que hay clubes con dirigencias comprometidas con el fútbol femenino“.

“Nosotros incluso en la semifinal con Colo Colo, el partido de ida lo jugamos en Santa Laura con una cantidad importantísima de público y siempre buscamos que tanto el equipo masculino como el femenino jueguen en el mismo estadio”, dice.

Así, Cecilia Pérez complementa que “lo ideal sería que jugaran los dos el mismo día, por qué no, lo pudimos hacer el año anterior cuando jugamos contra Universidad Católica en el Estadio Nacional, que fue el último que jugamos ahí, y el marco de público fue impresionante”.

Tarea para la ANFP

Después de esto, Cecilia Pérez le pone tarea al ente rector del fútbol chileno para poder cumplir con su anhelo. “Nosotros esperamos eso, y ahí hay un desafío que uno le pone a la ANFP y la gerencia de ligas“, lanza.

El deseo es que los mencionados puedan “hacer partidos en que las llaves coincidan entre el masculino y el femenino para tener dobles partidos con un público que permita que vaya mucha más familia”.

“En el fútbol femenino no hay violencia, y eso se ha visto con 20 mil, siete mil, cinco mil o dos mil personas, no hay violencia, es un público distinto. Y aún cuando pueden ser hinchas que van a ambas partes, saben que ese entorno se cuida, y por lo tanto el llamado es a apostar por el fútbol femenino y ojalá, por qué no, tener dobles partidos en jornada familiar sería muy lindo”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Tras ponerle punto final a la temporada 2023, en Universidad de Chile ya se enfocan en lo que será el 2024. Tanto a nivel masculino como femenino ya se trabaja de cara a la próxima temporada.

