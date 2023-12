La U cierra este sábado 9 de diciembre, ante Ñublense, su participación en el Campeonato Nacional 2023. Los azules ya planifican el 2024, y muchos hinchas se ilusionan con el regreso de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, entre ellos Cecilia Pérez.

Así al menos lo reconoce la propia directora de Azul Azul en conversación con RedGol, quien se olvida por un momento de su rol de dirigenta para opinar desde la galería y con la camiseta puesta.

En la Gala del Fútbol Femenino, organizada en conjunto con Contragolpe, la ex ministra de Deportes fue consultada por su opinión como hincha ante la opción de que dos glorias de Universidad de Chile puedan volver al club.

“Sin duda, imagínate, Charles yo dije el año pasado que me encantaría que pudiese volver a su casa, y lo mismo que Edu Vargas, quienes nos dieron tantas alegrías“, dispara de entrada.

Tras eso, Cecilia Pérez deja en claro que “uno espera que eso siempre sea lo más pronto posible“, pero también se toma el tiempo de advertir que “claramente primero depende de ellos“.

“Las puertas estarán siempre abiertas”

Pérez recalca que tanto el Príncipe como Turboman, históricos futbolistas chilenos que brillaron por años con la Roja, “son jugadores que todavía tienen mucho que dar“.

“A mí no me gusta cuando dicen que vienen a terminar su vida a la U, que es super legítimo y nos encantaría, pero me imagino que son jugadores que se proyectan todavía en un fútbol mucho más competitivo“.

Por eso Pérez destaca que “nuestro torneo nacional por las pausas y muchas cosas ha bajado y eso es evidente en el desempeño a nivel internacional, es cosa de ver lo complejo que ha sido para la selección chilena masculina poder plantearse en las Eliminatorias pasadas y lo que está costando en estas”.

“Por lo tanto, yo creo que jugadores del tamaño de Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, me imagino, que siempre esperan poder tener más minuto en un fútbol más competitivo“, apunta.

Para cerrar, explica que “competir con Brasil es super difícil, pero dicho eso si ellos quieren la U es su casa y las puertas siempre van a estar abiertas“.

¿Cuándo juega la U?

Este sábado 9 de diciembre, desde las 18:00 horas, Universidad de Chile cierra su actuación en el Campeonato Nacional 2023. Por la fecha 30, los azules reciben a Ñublense en el Estadio Santa Laura.

