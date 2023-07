En Universidad de Chile está complicado el tema refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023. Ya lo dijo el director deportivo, Manuel Mayo, y lo repitió el entrenador Mauricio Pellegrino: si no se vende a Darío Osorio en el Chuncho no hay plata para fichajes.

El gran problema es el presente de Osorio, lejos de ese juvenil que la rompió en sus primeros meses con el plantel profesional y hoy está relegado a un papel secundario, fuera de la titularidad. La promesa azul se ha estancado y muchos temen que se pueda perder.

En Deportes en Agricultura, el ex goleador de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, fue consultado por Francisco Sagredo: si aún fuera parte del camarín azul como referente… ¿qué le diría a Darío Osorio?

“¿Qué le diría sinceramente con palabras de camarín? Lo pesco de una oreja y lo tengo rematando y sacándome centros una hora después de todos los entrenamientos. Y le diría: el fútbol no te da segundas oportunidades. Yo tuve la suerte que me dio una segunda oportunidad y la aproveché. Si no, estaría debajo de un puente o en la calle”, dijo tajante Pinilla.

El ex mundialista con la selección chilena agregó que “tiene que aprovechar la oportunidad, porque en el fútbol no hay segundas chances. Usted tiene todas las condiciones, pero vi muchos mejores que usted. (…) Igual puede ser un súper crack”.

Mauricio Pinilla sentencia que “siempre a los más jóvenes les pedía quedarse después de los entrenamientos, practicando conmigo. Les decía que fueran a hacer trabajo preventivo. Yo era bien disciplinado en ese sentido. Era uno de los primeros en llegar y el último en irme. Me gustaba mucho estar en el camarín, el trabajo con los kinesiólogos, la tertulia con el doctor, el gimnasio. Y lo que no toleraba es que llegaran al límite de la hora. Me calentaba. Una vez llegué al Atalanta y las instalaciones aún estaban cerradas”.