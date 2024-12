La concesionaria Azul Azul fue apuntada por la Comisión para el Mercado Financiero, donde se les dio un plazo hasta esta jornada para notificar los cambios realizados en la propiedad de la concesionaria que lleva las riendas de Universidad de Chile.

En ese sentido, apuntaron a quien es, ahora, el gran dueño de la empresa que comanda a la U, Michael Clark, para que entregue respuestas sobre cómo compró las acciones, además de los montos.

Un plazo que venció a las 13.30 horas y que tuvieron que responder mediante un comunicado, donde precisaron algunos puntos solicitados para dar transparencia en sus movimientos.

Eso sí, también tuvieron una queja por lo solicitado, teniendo en cuenta de que les habían dado otra instrucción, por ejemplo, cuando Carlos Heller vendió su propiedad a Tactical Sport y Sartor.

Michael Clark está en la polémica como el nuevo dueño de U de Chile. Foto: U de Chile.

¿Cuánto pagó Michael Clark por U de Chile?

Fue el periodista Francisco Caneo quien entregó detalles de la respuesta entregada por Michael Clark a la CMF, donde tuvo que explicar los movimientos para quedar como el accionista mayoritario de Azul Azul.

“Dos preguntas que le hicieron ayer a Azul Azul y específicamente al presidente de la U, porque no se hizo la OPA (oferta pública de acciones) y el hecho esencial y lo otro que se aclare cuánto le salió como compró y cuándo compro”, explicó el periodista.

“Primero, hay respuesta de Azul Azul, no completa porque no quisieron entregar detalles de los montos, que es la venta de Sartor a Antumalal. si hacemos una comparación con respecto a porcentajes se habla de 14 millones de dólares”, explicó.

Pese a esto, asegura que también hubo una crítica al proceso: “Cuando se hizo la venta en 2022, es información de Azul Azul, les dijeron ‘por qué hicieron OPA si era directo y no amerita. De acá en adelante no tienen que hacerlo’. Eso alegan, dijeron que no lo hiciéramos y por qué tenemos que hacerlo ahora”.