Maxi Guerrero y recibimiento de compañeros en Universidad de Chile: "Me he encontrado con una calidad de personas tremenda"

Maxi Guerrero es una de las promesas que esperan romperla esta temporada. El versátil jugador oriundo de La Serena regresó a Universidad de Chile (club en el que hizo inferiores) con la intención de validar el buen nivel mostrado tanto en La Serena como en las selecciones menores de la Roja.

Integrado a la pretemporada del equipo azul, Guerrero ha mostrado destellos de gran juego en los amistosos tanto en Coquimbo como en el sur del país. Ante tamaño comienzo de año, es interesante conocer sus deseos para el Campeonato que avecina.

Por lo tanto, las cuentas de redes sociales de Universidad de Chile hicieron la pega y realizaron una entrevista con el joven jugador, insistiendo en su evaluación de esta pretemporada.

La palabra de un joven talentoso

Maxi Guerrero tiene un uso de vocabulario bastante extenso en comparación con la media del futbolista de su edad. El joven serenense habló tendidamente sobre cómo ha sido el recibimiento y el ambiente que ha vivido en Universidad de Chile.

“En lo grupal, me he encontrado con una calidad de personas tremenda. Todos son muy buenas personas, te tratan bien. Me he sentido súper cómodo en el equipo” señaló respecto a la relación entablada con el resto de sus compañeros.

“Hemos ido trabajando bien con el profesor y yo creo que nos hemos sentido cómodos todos, así que vamos por un buen camino y se ve un buen grupo”, añadió, dándole importancia al entrenamiento físico que ha propuesto Álvarez.

“En el tema físico yo creo que nos hemos sentido súper bien, se ha visto reflejado en los partidos, corremos hasta el último minuto, como si fuera la última pelota, así que esperamos seguir haciéndolo de esa manera y perfeccionar las cosas que nos faltan”, analizó.

“Se ha visto una buena pretemporada, con buenas cosas, con cosas positivas y cosas por mejorar también, pero vamos bien encaminados”, concluyó.

¿Cuáles son las estadísticas de Maxi Guerrero antes de llegar a la U?

En total, el delantero formado en Deportes La Serena, lleva jugado un total de 63 partidos, ha logrado marcar seis goles y repartir seis asistencias. Marca un tanto cada 676 minutos y acumula un total de 4.053 minutos jugados, todo con 24 años.

