Dentro de Universidad de Chile no son pocos los que advierten un posible despido del técnico Mauricio Pellegrino si no gana este fin de semana, algo que no le gusta a Marcelo Barticciotto.

Este viernes, el cuadro azul visita a Unión La Calera, con la obligación de no ceder más puntos si quiere cumplir su objetivo de entrar a copas internacionales, y cuidar el puesto del DT.

En ese sentido, Barticciotto es enfático en señalar, durante su programa en ESPN, que la U cometería un grave error si llega a despedir a Pellegrino, apuntando contra la directiva de Azul Azul.

¿Qué dijo Barticciotto sobre Pellegrino en la U?

“El presente no lo avala. Hace cinco fechas había quedado puntero y había sacado unos puntos muy aceptables, hay partidos que los ha perdido que no los ha merecido perder, si bien no logró un gran funcionamiento y no le encontró la vuelta al equipo“, parte señalando el ídolo de Colo Colo.

En esa línea, Barticciotto advierte a la U que “se está hablando que si pierde o empata con Calera hay que echarlo a Pellegrino, y lo cierto es que para mí sería una locura y sería la peor decisión que puede tomar“.

“Si lo echan quiere decir que hay cero convicción de parte de los dirigentes de entender que podrían salir a hablar dándole el respaldo, sería bueno que salgan a hablar públicamente”, sentencia Barti.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellegrino con la U?

En su llegada a Universidad de Chile, en noviembre del 2022, el club consignó que su contrato es por toda la temporada 2023, con un salario anual de 700 mil dólares.

¿Cuándo es el próximo partido de Pellegrino con la U?

La nueva oportunidad que tendrá Mauricio Pellegrino para salir de la mala racha con la U será este viernes 25 de agosto, cuando visiten a Unión La Calera, en el Estadio Nicolás Chahúan, a partir de las seis de la tarde.