Un mal reinicio de Campeonato Nacional tuvo Universidad de Chile. Los azules cayeron por 2-1 ante Everton y complicaron sus chances de poder pelear por un cupo en Copa Sudamericana. Además, llegan complicados a un duelo que será clave ante Universidad Católica, el próximo fin de semana.

Situación que preocupa en las huestes azules. Y es que el equipo, pese a tener un mes de trabajo, con dos amistosos de por medio, no encuentra una línea futbolística. Un problema que no ha tenido evolución durante el año y que se arrastra desde hace mucho tiempo.

La familia azul destroza al plantel de la U

Por lo mismo, el duelo ante la UC asoma como clave para el futuro de Mauricio Pellegrino, aunque desde la familia azul no existen muchas expectativas al respecto. Así lo señalaron, en conversación con RedGol, dos ex jugadores de la U, como Carlos Ramos y Rodolfo Dubó.

El primero, actual presidente del Colegio de Entrenadores, y miembro del plantel de la U de 1984, señaló que “La U está siendo un buen sparring de los equipos. Llega hasta ahí, no le alcanza para ganar. Le alcanza para trabar los partidos, para pelearlos, pero ya no tiene eso extra que tenía antes”.

“Ahora es un equipo que tiene una buena hinchada, pero que no te hace daño, no lastima. Le falta eso. Antes tu jugabas contra la U y se sabía que era complicado, pero ahora cualquiera se le para. Le perdieron el respeto. Es un equipo fácil de contragolpear”, analizó.

“Independiente de la posición de los jugadores, es un equipo que ya no lastima. Los rivales le juegan y saben que jugándole es más fácil. Ya no se encuentra con equipos que se plantan atrás a que los ataquen. Eso ya no se ve y es porque no está el respeto de antes”, destacó.

Por su parte, Dubó, mundialista con Chile en 1982 y miembro de la U entre el 83 y 84, agregó que “hay que hacerle una cirugía completa a la U. Yo creo que pasa mucho por la calidad de los jugadores. En la U no es llegar y jugar. Es un equipo grande y hoy día vimos a jugadores que no daban un pase a dos metros”.

“Hay que hacer una reingeniería total para el próximo año. No se puede seguir así. Toselli atajó mucho, si no nos hacían más goles. Es un tremendo arquero, pero le falta jerarquía a este equipo y más encima los jugadores de experiencia se hacen expulsar. Un desastre total”, cerró.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Universidad de Chile debe visitar a Universidad Católica, en el Clásico Universitario, el sábado 11 de noviembre a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

¿Cómo quedó la U en la tabla?

Luego de jugar el partido que le faltaba para quedar al día, la U mantuvo la novena posición en la tabla de posiciones, con 34 puntos. Pese a la derrota, está a solo tres unidades de Universidad Católica, último equipo con boleto a Copa Sudamericana actualmente.

