Terno, lentes oscuros y una lengua que corre a lo Usain Bolt. Jorge Garcés es un referente a la hora de hablar del fútbol nacional. Con una larga trayectoria como DT, el Peineta ha llegado, incluso, a dirigir a la selección chilena, cuando tomó el mando en uno de los peores momentos de la Roja, por allá por 2001. En esta ocasión, el ex técnico fue contactado por RedGol para que diese su opinión sobre el presente de Universidad de Chile, tras la caída del viernes por 2-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Garcés fue claro y aseguró que no encontró tan terrible el duelo realizado por los azules, aunque sí aclaró los puntos débiles que sigue mostrando el equipo de Mauricio Pellegrino. “No me pareció tan desastre como otros partidos. Me da la impresión que la U está con poca confianza, con esa falta de creerse el cuento. Eso se ve cuando se pierden las ocasiones que pierden, como el cabezazo de Palacios. La oportunidad era más clara que la del gol que hace Coquimbo”, aseguró el ex DT de Santiago Wanderers, O’Higgins y Unión Española, entre otros.

“En otros momentos, el cabezazo de Palacios es gol y el penal (que cobraron por mano en el área) no se cobra”, añadió Jorge Garcés.

Problemas arbitrales

Para el ex técnico de Santiago Wanderers, el duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido estuvo condicionado por el arbitraje de Manuel Vergara. “Hay árbitros que son más futboleros. Yo no creo que este muchacho haya jugado fútbol. El VAR no debería cobrar el rebote. Además, fue intrascendente. Yo ni siquiera pensé que lo iban a llamar”, señaló el Peineta, quien tampoco estuvo tan de acuerdo con la expulsión de Matías Zaldivia.

“La expulsión era amarilla. No fue tan grave, porque Holgado siguió corriendo. Pero, claro, hay que magnificar para que vayan al VAR. Son jugadas que se van conjugando en un partido que bien pudo ser un empate para la U”, analizó el nacido en Talca.

“¿A qué argentino no le gustaría estar en Chile?…”

Jorge Garcés también se refirió a las palabras de Mauricio Pellegrino, quien desterró la autocrítica de su diccionario y dijo que se sentía cómodo en la banca de la Universidad de Chile.

“¿A qué argentino no le gustaría estar en Chile hoy? No tienen trabajo y les pagan poco, es lógico”, opinó el Peineta, en la misma sintonía de los hinchas que cuando se enfrentar a equipos trasandinos muestran billetes en señal de burla.

“(Pellegrino) es un buen tipo, pero no voy a opinar de él, porque no me corresponde. No soy dirigente como para ponerme a opinar sobre la salida de un colega”, confesó el Peineta, cuando fue consultado respecto a si era deseable que el técnico de la U siga en la banca azul.

Adornar “un pésimo campeonato”

Por último, Jorge Garcés se refirió a la pelea que está protagonizando la Universidad de Chile por meterse en zona de Sudamericana, campeonato que la U no juega desde su clasificación en 2017.

“Si el equipo clasifica a la Sudamericana, está adornando con eso un pésimo campeonato”, enfatizó el Peineta, añadiendo a la UC en el baile.

“Salir octavo para la U o la Católica, peleando solamente para llegar a un torneo, es poco. Aspirar a eso es maquillar un mal campeonato. Que grandes planteles anhelen eso no habla bien del torneo”, cerró tajantemente el ex técnico de Santiago Wanderers.

¿Cuáles son los últimos duelos de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile viajará a El Salvador para enfrentar al momentáneo líder del Campeonato Nacional, Cobresal, el próximo domingo 3 de diciembre. Luego, cerrará su participación en el torneo chileno recibiendo como local a Ñublense.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Actualmente, el exclusivo líder es Cobresal, pero aventaja por solamente por dos puntos a Huachipato y cuatro a Colo Colo. Mientras que por la Copa Sudamericana pelean, aparentemente, tres equipos: la U, la UC y La Calera. Los Cementeros son los que están sacando los billetes por el momento.

Revisa toda la tabla a continuación: