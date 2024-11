César Vaccia criticó a Azul Azul por insistir en la denuncia contra Colo Colo. El ex DT de U. de Chile pone la voz por el hincha.

El final del Campeonato Nacional estuvo marcado por la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo, donde los azules acudieron al Tribunal de Disciplina para acusar a Jorge Almirón de desacato y pedir la resta de los tres puntos del triunfo sobre Huachipato. La Primera Sala les dio un portazo.

Pero los azules no se rinden y, este viernes apelaron ante la Segunda Sala y si bien el trámite se acogió, no se aceptó la orden de no innovar que solicitaba suspender la última fecha hasta nuevo aviso. Así, quedó todo definido: el título del fútbol chileno se definirá en la cancha.

La situación es una que genera sensaciones mixtas entre la hinchada azul. También entre los históricos. César Vaccia, por ejemplo, se manifestó contra Azul Azul y calificó la movida del club como una mala decisión.

En diálogo con Bolavip, el extécnico de la U declaró que “es difícil de entender para alguien que ama el fútbol. Quizás, bueno, esa es la característica que tiene la sociedad anónima: priman otros intereses. Hay otros códigos. Es lo único que podría entender. Y es una cuestión de alcanzar el objetivo a como dé lugar, apelando a cualquier subterfugio“.

U. de Chile insiste en su denuncia contra Colo Colo, pero no logró suspender la fecha | Photosport

César Vaccia se manifiesta por U. de Chile: “A ningún hincha le gusta”

“Todos los que tomamos en serio el fútbol, no nos gusta este tipo de situaciones. No con el equipo, sino con la gente que dirige. No creo que haya sido una buena decisión el hecho. A ningún hincha le gusta esa situación. Son dos cosas diferentes. Están los que amamos el fútbol y los que están en el fútbol para generar negocios“, reflexionó César Vaccia.

En la cancha, U. de Chile todavía tiene la oportunidad de ser campeón. Necesita ganarle a Everton y que Colo Colo pierda contra Deportes Copiapó este domingo 10 de noviembre. Ahí sería campeón directo. Ahora, si vence a Everton y el Cacique empate en el norte, habrá partido de definición.