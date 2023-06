Universidad de Chile aún digiere la eliminación en la Copa Chile. De hecho, es posible que los azules cierren el mercado de pases sin siquiera abrirlo. Mientras eso es materia de evaluación, Rodrigo Goldberg recordó un fichaje que generó muchas expectativas. El de Brandon Cortés.

“No quiero ser abogado del diablo ni mucho menos. Hay que entender cuál es la realidad económica del club. Y yo la desconozco. Si no hay pesos, qué van a hacer”, aseguró el Polaco en el panel de comentaristas de Al Aire Libre en Cooperativa. El ex gerente deportivo de Azul Azul considera entendible no incorporar en esta ventana de traspasos.

A esa intervención de Goldberg llegó una rápida respuesta del conductor del espacio, Ernesto Contreras. “Tú gestionaste a Leo Fernández acá sin un peso”, le recordó. “Está bien y me equivoqué en otros también”, apuntó Goldberg antes de seguir con el análisis al respecto.

“Hay dos posibilidades: decir que entre apostar a que te resulte algo y no resulte, preferimos quedarnos con lo que hay”, expresó el otrora delantero del Romántico Viajero y del Maccabi Tel-Aviv de Israel. “Pongo un caso: cuando trajimos a Brandon Cortés”, aseguró el comunicador en torno al préstamo del enganche surgido de las inferiores de Boca Juniors.

Goldberg recuerda el fichaje de Brandon Cortés por la U: “Nos costó mil dólares”

La procedencia de Brandon Cortés fue un tema que debió enfrentar la dirigencia de Universidad de Chile. “que en varios medios salió que ganaba una fortuna porque venía de Boca… Mil dólares nos costó. Eso nos costaba”. No se quedó con eso y explicó la lógica que hubo tras aquel préstamo.

“Y dijimos ‘entre no traer nada’, porque me cerraron la puerta en la cara cuando fui a pedir presupuesto, ‘vamos a ver’. No resultó, el cabro no anduvo, ya. Pero lo intentamos”, apuntó también Rodrigo Goldberg.

Hubo más palabras de Goldberg. “Creo que hoy ellos dicen ‘entre traer por traer y quedarnos con los que tenemos’. Es súper válido tomar la postura de no gastar lucas si las opciones no convencen y con esto (el plantel actual) voy en el sexto lugar”, sentenció el otrora atacante de la U, la UC y la selección chilena.