Universidad Católica arrancó con el pie derecho en la Copa de la Liga tras imponerse 2-1 a la U. de Concepción y ahora va por más visitando a Ñublense en Chillán, por la segunda fecha del Grupo B.

Los cruzados llegan como líderes luego de ganar sin Fernando Zampedri, gracias a los goles de Justo Giani y Diego Valencia, y buscarán otro triunfo para encaminar su clasificación. Ñublense, en tanto, viene de igualar 1-1 ante Cobresal en su debut.

Ñublense vs. Universidad Católica: Hora y canal

Ñublense vs. Universidad Católica juegan este miércoles 25 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Cruzados y los Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 36 (HD)

ver también Programación Fecha 2 Copa de la Liga 2026: Agenda de partidos y horarios

Grupos de la Copa de la Liga 2026

🏆 Copa de la Liga 2026 – Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena

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