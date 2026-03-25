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Copa de la Liga 2026

Ñublense vs. Universidad Católica: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga

Cruzados y Diablos Rojos se enfrentan por la segunda fecha, en busca del triunfo.

Por Franccesca Arnechino

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Cruzados y Diablos Rojos se enfrentan en la segunda fecha de la Liga de Primera.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILECruzados y Diablos Rojos se enfrentan en la segunda fecha de la Liga de Primera.

Universidad Católica arrancó con el pie derecho en la Copa de la Liga tras imponerse 2-1 a la U. de Concepción y ahora va por más visitando a Ñublense en Chillán, por la segunda fecha del Grupo B.

Los cruzados llegan como líderes luego de ganar sin Fernando Zampedri, gracias a los goles de Justo Giani y Diego Valencia, y buscarán otro triunfo para encaminar su clasificación. Ñublense, en tanto, viene de igualar 1-1 ante Cobresal en su debut.

Ñublense vs. Universidad Católica: Hora y canal

Ñublense vs. Universidad Católica juegan este miércoles 25 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Cruzados y los Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Grupos de la Copa de la Liga 2026

🏆 Copa de la Liga 2026 – Grupos
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile
Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano
Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera
Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena
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