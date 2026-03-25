Universidad Católica arrancó con el pie derecho en la Copa de la Liga tras imponerse 2-1 a la U. de Concepción y ahora va por más visitando a Ñublense en Chillán, por la segunda fecha del Grupo B.
Los cruzados llegan como líderes luego de ganar sin Fernando Zampedri, gracias a los goles de Justo Giani y Diego Valencia, y buscarán otro triunfo para encaminar su clasificación. Ñublense, en tanto, viene de igualar 1-1 ante Cobresal en su debut.
Ñublense vs. Universidad Católica: Hora y canal
Ñublense vs. Universidad Católica juegan este miércoles 25 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.
El partido entre Cruzados y los Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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