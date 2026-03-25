Joaquín Sosa explica su gran presente en Colo Colo: “Soy joven, pero…”

Colo Colo dio un paso importante y superó con claridad a Deportes Concepción en la segunda fecha de la Copa de la Liga. Los albos hicieron un gran partido en el Ester Roa, donde Joaquín Sosa fue la figura.

El defensa uruguayo es uno de los pilares de este renovado equipo de Fernando Ortiz. En el regreso a Santiago desde Concepción, el zaguero (que está a préstamo desde el Bologna) habló de la victoria y del buen momento que vive con el Cacique.

“Si el equipo anda bien, me ayuda a mi rendimiento. Por eso, sigo trabajando día a día, uno va agarrando más confianza. Trato de hacer lo mejor, lo mismo mis compañeros. Soy joven, pero tengo bastante experiencia, así que eso puede ayudar al equipo“, destacó.

En el regreso de Colo Colo a Santiago, Joaquín Sosa habló | Photosport

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“Si no se juega bien, hay que ganar como sea”: El mensaje de Joaquín Sosa en Colo Colo

“La idea es que nos hagan menos goles y nosotros hacer lo más posible. Tratamos de cuidar el cero y ahí formar todo lo que viene en el ataque. Es importante aguantar“, explicó Joaquín Sosa sobre su rol en Colo Colo.

“Partido a partido se ven mejoras. Para eso trabajamos, para que el siguiente partido sea diferente, jugar cada día mejor y si no se puede, sumar de a tres siempre es importante. Si no se puede jugar bien hay que meterle y ganar como sea“, dijo después del central de 24 años.

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Tras la victoria sobre el Conce, los albos se enfocan en el siguiente partido de la Copa de la Liga. Vuelven a la cancha el miércoles 1 de abril para enfrentar a Huachipato en el Estadio Monumental.