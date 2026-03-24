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Universidad de Chile

Eduardo Vargas recibe la visita de Jairo Vera: lo muestra en redes y le regaló la camiseta de la U

El popular artista urbano es declarado hincha de los azules, por lo que en el encuentro se llevó un tesoro del goleador de la U.

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Vargas suma tres goles en su regreso a la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEduardo Vargas suma tres goles en su regreso a la U.

Una de las grandes figuras que ha tenido el plantel de Universidad de Chile en esta compleja temporada es sin duda que Eduardo Vargas, quien ya lleva tres goles con la camiseta azul.

Por lo mismo, los hinchas han valorado su entrega y su capacidad física a la hora de pelear las pelotas, además de las conquistas, que lo elevan a ser uno de los más aplaudidos.

En ese sentido, el goleador también se deja querer, como mostró en sus redes sociales con una inesperada visita, donde incluso le regaló su camiseta del cuadro bullanguero.

Se trata de Jairo Vera, el cantante de música urbana chileno, quien ha manifestado ser hincha de los azules, donde compartieron en una foto en sus Instagram.

Eduardo Vargas ha sido el refuerzo más aplaudido en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Con la camiseta de la Copa Sudamericana

Fue Jairo Vera quien en su plataforma oficial de redes sociales compartió una fotografía donde se ve conversando con Eduardo Vargas, en un momento en que ambos ríen.

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En la mano del popular artista nacional y que la rompe en las plataformas de música se puede ver la camiseta de Universidad de Chile que se llevó como recuerdo, siendo un gran tesoro porque es la de edición Copa Sudamericana.

“Turbomán”, escribió como un mensaje sobre la fotografía, la que luego fue compartida también por el delantero de la U pera cerrar este encuentro de estilos.

En los mensajes a la fotografía también apareció Maximiliano Guerrero, quien destacó con un emoji el encuentro de Vera con Eduardo Vargas.

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Mira la foto:

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